Echipa din Superligă care îi dă fiori lui Bănel Nicoliță: ”Îmi e frică de meciul cu ei”

Cu un parcurs bun în acest sezon de Superligă, dar fără golgheterul Daniel Paraschiv (24 de ani), sibienii se vor deplasa la București pentru meciul cu FCSB de pe Arena Națională.

În tur, cele două echipe au remizat, scor 2-2, iar acum parcursul echipei lui Marius Măldărășanu îi sperie pe fanii vicecampioanei.

Bănel Nicoliță: ”Îmi e frică de meciul cu ei!”

Bănel Nicoliță, fost campion al României cu FCSB, îi laudă pe sibieni și spune că vicecampioana va avea un meci greu sâmbătă.

“Îmi e frică de meciul cu Hermannstadt pentru că e o echipă foarte bună. Au un antrenor foarte bun. Joacă un fotbal frumos, nu e o echipă care să stea la cutie.

Jucăm acasă, am avut ceva probleme. La meciul cu CFR am arătat altceva. Nu trebuie să câștigăm și noi acasă? Este o etapă de urmărit. Și Dinamo joacă cu Botoșani, Craiova lui Rotaru joacă cu Iași, sunt meciuri foarte grele. Nici FCSB nu are meci ușor”, a spus Nicoliță, la Fanatik.

După 19 etape desfășurate în primul eșalon al României, roș-albaștrii se situează pe primul loc cu 38 de puncte. 11 victorii, cinci rezultate de egalitate și trei înfrângeri a înregistrat până acum echipa pregătită de Elias Charalambous.

De partea cealaltă, Hermannstadt este pe locul șase, cu 26 de puncte, dar nu are un parcurs foarte bun în meciurile din deplasare. A câștigat un singur meci din nouă, șase s-au terminat la egalitate și două au fost înfrângeri.