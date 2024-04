Reacția lui Ilie Dumitrescu când a auzit unde se transferă Florinel Coman: "De ce nu vă puneți și întrebarea asta?"

Florinel Coman o va părăsi pe FCSB în vară. Echipa care îi va plăti clauza de reziliere în valoare de 5 milioane de euro este Al Duhail, grupare din Qatar, care îi pune pe masă internaționalului român un contract pe patru sezoane cu un salariu anual de două milioane de dolari.

Reacția lui Ilie Dumitrescu când a auzit unde se transferă Florinel Coman

Florinel Coman ar urma să se despartă de la FCSB imediat după încheierea acestui sezon. Fără să ofere numele clubului din Qatar, Gigi Becali a confirmat că șeptarul echipei sale este ca și plecat.

Ilie Dumitrescu a comentat plecarea iminentă a lui Coman și se întreabă de ce nu a existat niciun club din Europa care să achite clauza de reziliere în valoare de 5 milioane de euro. Fostul internațional spune că decizia jucătorului de la FCSB trebuie respectată, mai ales că în joc este un salariu colosal.

"Coman cred că a fost urmărit la foarte multe meciuri. Au trecut peste el niște ani, a acumulat experiență, a ajuns la un nivel de formă foarte bun. Uite că nu sunt echipe din Europa care să plătească 5 milioane de euro pentru Coman. De ce nu vă puneți și întrebarea asta?



Singura ofertă pe care a avut-o Coman din Europa a fost de la Sporting Lisabona, imediat după turneul final U21 (n.r - în 2019). Erau undeva la 7 sau 8 milioane, Gigi poate să confirme. Eu știu sigur de la Victor Becali, care îl reprezenta pe Coman atunci. După a avut probleme, accidentări. Acum e la un nivel extraordinar. A jucat și la echipa națională, fără prea multe realizări în cupele europene, doar în campionatul nostru.



Nu există ofertă importantă de 5 milioane din exterior pentru Coman. Atunci, el ce să facă? Are familie, are un copil, asta e. E greu să te pui în locul unui jucător care primește o ofertă de două milioane pe an. Este decizia lui și trebuie să o respectăm", a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.

Cine este Al Duhail, noua echipă a lui Florinel Coman

Al Duhail este campioana en-titre din Qatar, dar în acest sezon ocupă locul 6 din 12, cu 25 de puncte în 19 etape, la 18 lungimi în spatele liderului Al Sadd.

Din octombrie 2023, Al Duhail este condusă de antrenorul Christophe Galtier (57 de ani), cel care le-a pregătit în trecut pe Saint-Etienne, Lille, Nice sau Paris Saint-Germain.

Cei mai valoroși fotbaliști din actualul lot al lui Al Duhail sunt Philippe Coutinho, Michael Olunga, Lucas Verissimo, Ibrahima Diallo și Ibra Bamba.

Florinel Coman pleacă de la FCSB după 7 ani

Florinel Coman (26 de ani) va părăsi astfel FCSB după șapte ani. Șeptarul formației roș-albastre a fost cumpărat în 2017 de la FC Viitorul, pentru 3 milioane de euro, devenind cel mai scump fotbalist din istoria clubului.

Coman a strâns 229 de meciuri, 61 de goluri și 62 de pase decisive, însă a cucerit doar un trofeu cu FCSB, Cupa României, în 2020. Al doilea poate veni la finalul acestui sezon, având în vedere avansul consistent al bucureștenilor în fruntea Ligii 1.

Pentru Coman ar fi al doilea titlu de campion al României din carieră, după cel cucerit cu FC Viitorul, în sezonul 2016/2017.