Un dinamovist sare in apararea lui Florinel Coman in scandalul legat de permisul de conducere din Ucraina! "Poate a stat o luna acolo"

Florinel Coman se afla in mijlocul unui scandal, dupa ce a fost prins fara permis si depasind viteza legala pe autostrada.

Fostul jucator de la Dinamo si Rapid, Danut Lupu, sare in apararea lui Florinel Coman si crede ca nu trebuie judecat, cel putin pana nu se afla toate detaliile.

"Pana la urma era valabil permisul? Poti sa fii rezident si in Dubai dupa o luna. Poate a fost in vacanta si a stat o luna in Ucraina. Eu spun ca pana la urma, daca vine o hartie ca permisul a fost valabil, nu mai trebuie sa continuam povestea.

Poate a invatat mai usor in limba ucraineana, decat in limba romana. Si pe Coltescu l-am condamnat, dar a fost gasit nevinovat. Sunt multi oameni care fac lucruri anormale. Nici nu putem sa-l judecam din moment ce nu exista un verdict. Nu ar trebui sa discutam, facem niste discutii care e posibil sa-i faca rau.

Poate a gresit copilul, poate n-a gresit, dar de ce sa-l judecam? Daca se dovedeste ca permisul nu e bun, a gresit, o sa invete din asta. Hai sa spunem ca poate e nevinovat. Eu, la varsta lui, conduceam cu 250 la ora. Aveam pasiunea vitezei, normal ca aveam permis.

S-a intamplat, e un copil, si eu am facut multe prostii cand eram mic. Hai sa-l ajutam, nu sa-l distrugem. Trebuie sa asteptam si dupa il judecam. Sa speram ca nu o sa repete si altii greseala lui, dar nu cred ca Gigi i-ar fi permis sa faca lucrul asta. Daca a dat declaratie, cred ca Gigi stia", a spus Danut Lupu, la Digi Sport.

Fotbalistul de la FCSB este acuzat ca nu are permis valabil pentru Romania, ci doar pentru Ucraina, iar acesta risca o pedeapsa cu inchisoarea, de la unu la cinci ani.