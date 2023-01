Reacția lui Florin Prunea, când a auzit că Sorescu e aproape de FCSB: ”Nu poate fi numit dinamovist!”

FCSB s-a înțeles cu jucătorul, astfel că mai rămâne să ajungă la un acord și cu clubul polonez, care vrea să-l cedeze definitiv în schimbul unei sume de bani. FCSB l-ar vrea gratis pe Sorescu.

Florin Prunea, fost oficial la Dinamo, a reacționat după ce a auzit că fostul dinamovist este aproape de un transfer la clubul patronat de Gigi Becali.

Florin Prunea: ”Nu poate fi numit dinamovist!”

„Sorescu știe cel mai bine ce are de făcut. Foarte bine, vine la un club puternic din România. Foarte bine dacă se face. (n.r. – dacă se poate vorbi despre trădare) În niciun caz, s-au dus vremurile alea. Jucătorul de fotbal trebuie să facă ce e cel mai bine pentru el. Eu am avut în 90′, 96 și 98′ în fiecare an ofertă de la Steaua.

Sigur, n-am putut să fac pasul. Am fost crescut de Dinamo, dar Sorescu este un jucător care a trecut pe la Dinamo, nu este crescut de Dinamo, nu este asimilat ca un mare dinamovist. A stat 4 ani la Dinamo, nu poate fi numit dinamovist. Dar este un jucător foarte bun, dacă FCSB reușește să-l ia, este o afacere bună. Joacă și pe mai multe posturi și este un jucător exemplu, un jucător foarte bun care n-a făcut probleme pe unde a fost.

(n.r. – dacă see poate impune la FCSB) Fără probleme, este un jucător de echipă națională. Dar eu sunt curios dacă se face, nu cred că se face. Ar fi un pas în spate pentru el pentru că s-a dus la o echipă bună din campionatul Poloniei și pe un salariu, bănuiesc, destul de mare. Nu știu dacă FCSB poate să îi suporte salariul pe care îl câștigă în Polonia”, a spus Florin Prunea, pentru AS.ro.

Deian Sorescu a evoluat la Dinamo între 2018 și 2022 și a plecat de la gruparea ”roș-albă” din postura de golgheter. A marcat de 29 de ori și a oferit 26 de pase decisive, în toate competițiile, pentru fosta sa echipă.

Site-urile de specialitate îi oferă mijlocașului timișorean o cotă de piață de 1,5 milioane de euro.

La formația poloneză a câștigat deja două trofee - Cupa și Supercupa Poloniei.

În acest sezon, Sorescu a jucat în 15 meciuri pentru Rakow (11 ca titular), a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă.