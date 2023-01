Așa cum Sport.ro a anunțat, Bordeaux, formație din liga a doua franceză, dorește să îl transfere pe Daniel Paraschiv. Pe fir ar fi intrat și echipa israeliană Hapoel Beer Sheva, care ar fi oferit 600.000 de euro, însă Hermannstadt a refuzat, solicitând o sumă dublă, 1,2 milioane de euro.

Reacția lui Daniel Paraschiv, după ce Hermannstadt a refuzat să îl vândă

Daniel Paraschiv, considerat de Dan Petrescu "cel mai bun atacant român" spune că nu regretă că transferul în Israel a picat, însă admite că o mutare în Franța, la Bordeaux, ar fi tentantă. De asemenea, vârful lui Hermannstadt este de părere că prețul pe care i l-au stabilit sibienii, 1,2 milioane de euro, este prea mare.

"Nu pot să zic că am fost trist (n.r - după ce Hermannstadt a refuzat oferta din Israel). Mă simt bine la Hermannstadt, chiar dacă acolo era financiar mai bine pentru mine. Mă simt foarte bine aici, iată că am prins și echipa națională și sper să o țin tot așa. Încă n-am apucat să mă gândesc la asta (n.r - transferul în Israel) pentru că gândul meu a fost 100% la Hermannstadt și nu am luat cu adevărat în considerare o mutare.

Nu vreau să mai stau foarte mult în România. Am deja 23 de ani, o să fac 24 și sper să fac saltul într-un campionat puternic cât mai curând. La un club mare din România nu m-am gândit până acum. Cred că orice jucător ar vrea să se bată la campionat, la cupele europene, însă nu cred că e cazul să vorbim acum.

Bordeaux sună foarte bine. E o echipă de tradiție din Europa unde au jucat jucători foarte mari: Papin, Zidane sau Gourcuff. Cu siguranță ar fi un foarte mare pas în cariera mea. Însă, cum am zis, cât timp nu e oficial, eu sunt 100% aici.

Cred că e cam piperat prețul (n.r - 1,2 milioane de euro) pentru că, până la urmă, sunt un jucător din campionatul României, nu am demonstrat nimic deocamdată și cu siguranță este un preț cam mare", a spus Daniel Paraschiv.

Daniel Paraschiv, dorit în Franța și Spania

Vârful sibienilor se află pe lista lui Bordeaux, echipă cu șase titluri cucerite în Franța, care joacă acum în Ligue 2. Daniel Paraschiv a fost deja urmărit pe viu de reprezentanții unor cluburi din Europa, iar Bordeaux nu este singura posibilă destinație, spune impresarul Sergiu Bodea.

"Noi avem discuții clare pentru el în Spania și în Franța. Cel mai aproape ar fi de Franța. Au fost să îl vadă. Acum urmează să vină o ofertă oficială", a spus Sergiu Bodea, pentru PRO TV.

În noiembrie, Paraschiv a debutat și la naționala de seniori a României. Vârful lui Hermannstadt a marcat în victoria clară din amicalul cu Moldova, scor 5-0. 800.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt. 30 iunie 2025 este data la care expiră contractul lui Paraschiv cu Hermannstadt