Reacția lui Dan Petrescu, după declarația lui Gică Hagi: ”Mi se pare penibil”

După meci, Dan Petrescu a plecat imediat la vestiare, fără să-l mai salute pe prietenul Gică Hagi. ”Bursucul” a făcut și un gest care a ridicat semne de întrebare.

Reacția lui Dan Petrescu, după declarația lui Gică Hagi

Hagi a spus, la flash-interviul de după meci, că a vrut să-l salute pe antrenorul CFR-ului, dar acesta nu mai era pe bancă. Auzind ce a declarat ”Regele”, Petrescu a reacționat la conferința de presă.

”Mi se pare penibil să spună așa ceva. Ultima dată, când am câștigat 3-0 aici, nu m-am văzut cu Gică. Nici a doua zi, nici a treia zi, după am vorbit. Eu am fost foarte supărat că nu s-a jucat nimic în prelungiri, de asta am plecat.

Oricum, Gică e prietenul meu pe viață și o să-l sun pentru a-l felicita”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

În urma acestui succes, Farul Constanța are un avans de patru puncte faţă de următoarea clasată, CFR Cluj, la jumătatea play-off-ului.

Campioana României a suferit primul eşec în play-off, încheind o serie de nouă meciuri consecutive fără eşec în campionat, cinci victorii şi patru egaluri.