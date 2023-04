A jucat accidentat în Farul Constanța - CFR Cluj 1-0: „Am vrut să trag de mine cât pot!”

Farul Constanța a învins-o pe CFR Cluj în runda a cincea din play-off, 1-0, grație golului înscris de Adrian Mazilu (17 ani), în minutul 53. Cu această victorie, Gică Hagi (58 ani) a pus un avans de 5 puncte față de bunul său prieten și coleg de la echipa națională, Dan Petrescu (55 ani).

Cristi Manea a jucat accidentat în Farul Constanța - CFR Cluj

La finalul partidei, Cristi Manea (25 ani) a mărturisit că a avut probleme medicale încă din startul meciului, când Dina Grameni (20 ani) a intrat hotărât asupra sa. Cu toate acestea, fundașul dreapta nu a vrut să părăsească terenul și a dorit să continue pentru a-și ajuta coechipierii.

„La prima fază, în minutul 1 sau 2, când a venit Grameni în mine, s-a oprit cu genunchiul în tibie. Am jucat așa tot meciul, nu am vrut să ies, am vrut să trag de mine cât pot.

Nu știu dacă e meritat, am avut și noi ocazii bune, dar mergem înainte și nu e nimic pierdut, jucăm până în ultima etapă. Cred că un egal era echitabil. Noi dăm sută la sută, la fel ca și până acum, dar nu îți iese mereu.

Sunt supărat că nu ne-am creat mult mai multe ocazii, să punem mai multă presiune, mai ales pe final, că nu mai aveam nimic de pierdut. Am luat și un gol foarte ușor. Dar se mai întâmplă, trebuie să mergem să câștigăm acum în Cupă”, a declarat Cristi Manea la finalul meciului.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 42 de puncte

2. CFR Cluj - 38 de puncte

3. FCSB - 37 de puncte, dar un meci mai puțin

4. Universitatea Craiova - 35 de puncte

5. Rapid - 28 de puncte, dar un meci mai puțin

6. Sepsi OSK - 24 de puncte