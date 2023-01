Reacția lui Cristiano Bergodi, după ce meciul dintre Sepsi OSK și FCU Craiova a fost oprit după 27 de minute

În urma acestei decizii, potrivit regulamentelor, oltenii vor pierde meciul la „masa verde” cu 3-0 și vor trebui să plătească și o amendă usturătoare.

La finalul meciului, Cristiano Bergodi, antrenorul lui Sepsi OSK, a susținut că și-ar fi dorit ca acest meci să fie dus până la final, deoarece echipa sa avea nevoie să joace după înfrângerea cu Rapid.

Bergodi: „Nu am cuvinte de spus!”

„Nu am cuvinte de spus. Mi s-a întâmplat de prima oară de când am venit aici și îmi pare rău, dar am avut întotdeauna probleme cu suporterii. Am avut probleme și în tur, cu U Cluj.

E o situație neplăcută. Ce pot să facă eu? Fac parte din această echipă și îmi pare rău că suntem înjurați întordeauna de suporteri. Nu e normal. Eu sunt profesionist, eu am vrut să jucăm meciul.

Arbitrul a respectat regulamentul. E un regulament care trebuie respectat. Dacă arbitrul a oprit meciul atunci de ce să nu te oprești din înjurat.

Nu am început așa de bine. Eram un pic crispați. După meciul cu Rapid... nu am început în forță, ca de obicei. Veneam după acea înfrângere la scor și fotbaliștii încă nu uitase de acel meci”, a spus Cristiano Bergodi la finalul meciului cu FCU Craiova.