Reactia lui Becali, dupa ce a aflat ce arbitrii fluiera FINALA de titlu: "Nu e in forma, nu are cum!" VIDEO

CCA a stabilit brigazile pentru finala campionatului.

Istvan Kovacs a fost delegat de CCA la Cluj, la partida dintre CFR si Viitorul. Daca gazdele castiga, vor cuceri titlul. Partida lui FCSB de pe National Arena va fi oficiata de o brigada cu Marius Avram la centru.

Becali e multumit de cele doua delegari, dupa un sezon in care ambele tabere au acuzat dur arbitrajul. Doar Hategan putea fi inclus pe lista CCA, insa arbitrul FIFA nu este in forma in acest moment, e de parere Becali.



"Ma asteptam, nu aveau pe cine. Sunt cei mai buni arbitri la ora actuala. Hategan la ora asta nu e in forma. E o perioada cand nu e in forma.

Kovacs a demonstrat ca are valoare, plus de asta, nu-mi aduc aminte ca anul asta sa fi gresit macar la un meci. Un arbitru care nu greseste inseamna ca are valoare, e corect, nu face aranjamente, la revedere, s-a terminat. Nu am nicio problema, e valoros si corect.

S-a vorbit pentru ca se intamplau. La Muresan a facut fault in atac si au dat 11 metri. Au dat 11 metri la misto la Chiajna. Se intamplau lucruri si am spus. Nu am acuzat aranjamente, blat, sunt lucruri pe care le-ati spus si voi. Noi nu puteam sa le spunem si noi? Nu aveam voie sa comentam. Presa a spus ca FCSb era pe primul loc daca se arbitra corect, CFR pe 2.

Acum de ce nu spun nimic? Pentru ca nu s-a mai gresit.", a declarat Becali la Ora exacta.