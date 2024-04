Răzvan Tănasă, eroul de la Galați, a dezvăluit obiectivele Oțelului

După acest rezultat, echipa lui Dorinel Munteanu a urcat pe a treia poziție în play-out, acumulând 26 de puncte, la egalitate cu "U" Cluj.

Obiectivele lui Răzvan Tănasă

Golul victoriei a fost marcat de Răzvan Tănasă în minutul 90+3, printr-un șut superb din afara careului. La finalul partidei, Tănasă s-a declarat foarte fericit că a reușit să își înscrie primul gol în SuperLigă.

Întrebat ce i-a spus Dorinel Munteanu după această reușită, Tănasă a menționat că nu a avut timp pentru laude.

”Sunt foarte fericit. Sunt bucuros că am înscris primul gol în SuperLigă și că am spart gheața. Toată lumea e fericită la victorie. Chestiile astea le gândești pe moment.

Mister m-a felicitat. Nu am avut timp de laude. Este vorba de încredere. Simțeam că am nevoie pentru că am ratat multe ocazii sezonul acesta.

Ne-am propus să câștigăm acest play-out. E răsplata muncii pe care am făcut-o.”, a declarat Răzvan Tănasă, după meci.

Alex Pop, glume pe seama "puștiului" Tănasă

”Face glume că de când și-a luat ghetele noi dă goluri ca Mbappe. Uite că până la urmă… A cobit, a cobit și până la urmă i-a ieșit. De o lună de zile tot zicea." a declarat Alex Pop, după meci, referindu-se la Răzvan Tănasă.

Dinamo, fără pericol în atac. Pedepsită în ultimul minut al jocului

Jucând în deja-clasicul sistem 3-4-3, "câinii" nu au avut prea multe oportunități în atac. Atât în prima repriză, cât și în cea de-a doua, cele mai mari șanse au aparținut elevilor lui Dorinel Munteanu.

În partea secundă, Oțelul a rămas mai periculoasă. Dinamo a avut câteva situații, dar nicio ocazie, toate ratate din lipsă de calitate în finalizare: driblinguri nereușite, pase imprecise, decizii neinspirate.

O ocazie mare de gol a apărut în minutul 70. Cisotti a fost găsit în careu, unde aștepta singur, și a șutat către poartă. Golubovic a respins însă cu un reflex impresionant, iar apoi Maciel a trimis pe lângă poartă!

În prelungiri, în minutul 90+3, Oțelul a lovit pe contraatac. Teles l-a găsit pe Răzvan Tănasă, care a avut un șut precis de la marginea careului, evitându-l pe Amzăr. Astfel, Oțelul a obținut cele trei puncte, iar Dinamo a fost învinsă!

Clasament Play-out