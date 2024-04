Reacția lui Zeljko Kopic, după ce Dinamo a făcut un nou pas greșit în lupta pentru evitarea retrogradării

Dinamo a primit din nou gol în prelungiri, al doilea meci la rând când se întâmplă acest lucru cu echipa lui Zeljko Kopic, dar tehnicianul croat a dat vina pe ghinion.

Zeljko Kopic: ”Totul este încă în mâinile noastre!”

Tehnicianul croat crede că elevii săi au avut o prestație bună în meciul de la Galați, chiar dacă rezultatul nu arată acest lucru. Kopic nu și-a pierdut încă speranța și este convins că Dinamo va scăpa de retrogradare în acest sezon.

”Cred că am avut control majoritatea jocului, am ajuns în unele poziții periculoase, din punct de vedere defensiv am stat bine, nu le-am dat multe șanse. În unele situații, în ultima treime, ar fi trebuit să avem o reacție mai bună, dar energia și atitudinea au fost bune, am încercat să câștigăm, dar din nefericire pentru a doua oară la rând, am primit gol în ultimele secunde.

Este greu, dar au fost multe lucruri bune, trebuie să construim plecând de la ele. Nu am văzut toată faza, am văzut că aveam mingea. E greu să explic, să înțeleg, trebuie să revăd faza să văd ce s-a întâmplat. Golul ăsta e diferit față de cel cu Petrolul.

E vorba despre concentrare, trebuie să fim concentrați până în ultima secundă a jocului. Nu mai putem face nimic acum, trebuie să analizăm și să rămânem cu lucrurile bune. Am avut unele situații, dar trebuie să arătăm mai multă calitate la fazele de atac.

Asta e o problemă pe care o avem de mult timp, muncim la ea, trebuie să fim mai periculoși. Totul e încă în mâinile noastre. Următorul meci e foarte important, trebuie să ne pregătim cât mai bine și să mergem pentru cele trei puncte. Sunt sigur că împreună vom reuși. La ultimele meciuri, am avut ghinion, dar trebuie să muncim în continuare și poate să avem și puțin noroc”, a spus Zeljko Kopic.

