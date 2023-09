Răsturnare de situație în cazul lui Hervin Ongenda: ”Nu mai răspunde la telefon! E tare, nu?”

Hervin Ongenda (28 de ani) și-ar fi dorit să-și găsească un angajament la o echipă din străinătate, dar în cele din urmă s-a înțeles cu cei de la Botoșani pentru revenirea sa în zona Moldovei.

În urmă cu două zile, Iftime a confrimat înțelegerea cu Ongenda, care urma să revină pentru a treia oară la echipa sa, doar că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Oficialii celor de la FC Botoșani l-au căutat pe fostul jucător de la PSG pentru a-i deconta revenirea în România, doar că Ongenda este acum de negăsit.

Valeriu Iftime: ”Credeați că am rezolvat-o cu Ongenda?”

„Credeați că am rezolvat-o cu Ongenda? Ei bine, vă spun în premieră că nu știm pe unde mai este Ogenda. Doar Dumnezeu știe la ora asta pe unde oare este. Am discutat cu Ongenda, am negociat cu el, am bătut palma la salariu, dar stai că ne-a dispărut Ongenda și de două zile nu mai dăm de el.

Stabilisem totul, își dăduse OK-ul să vină la Botoșani, îl pusesem în contact cu președintele clubului meu să i se ocupe de bilete, dar Ogenda nu îi mai răspunde la telefon. L-am sunat și eu vineri de două ori, dar nici mie nu mi-a mai răspuns. E tare, nu? Eu cred că el are o altă ofertă, dar măcar să ne spună în față. Așa, pare că ne-a pus pe lista de așteptare. Eu îl vreau cu orice preț la Botoșani, dar nu mai dăm de el”, a spus Iftime, pentru ProSport.

Crescut la juniorii lui PSG, francezul a debutat pentru echipa mare a parizienilor în 2012, bifând 11 meciuri pentru fosta formație a lui Messi și Neymar, pentru care a și înscris o dată, într-un meci cu Lorient.

În 2015, a jucat în toate meciurile parizienilor din International Champions Cup, contra lui Manchester Utd, Chelsea, Fiorentina și Benfica.

Ulterior, Ongenda a fost împrumutat la Bastia, iar în 2017 a fost transferat la Zwolle. După un sezon în Olanda a ajuns în Spania, la Real Murcia, pentru ca apoi să se transfere în România, la FC Botoșani. La clubul din Moldova a evoluat un an și jumătate, fiind apoi luat de Chievo, în Serie B, unde a jucat numai trei meciuri de campionat.

În 2020, s-a reîntors la FC Botoșani, iar de la începutului anului trecut a ajuns la Apollon Limassol, formație cu care a luat campionatul în Cipru, dar și Supercupa Ciprului.

În jumătate de an la Rapid, în perioada februarie – iulie 2023, Ongenda a prins doar patru meciuri și nu a marcat.