Francezul în vârstă de 28 de ani, născut la Paris, și-a dat acordul pentru întoarcerea la FC Botoșani, informație confirmată de moldoveni.

Hervin Ongenda și-a căutat echipă în afara României din informațiile Sport.ro, iar din acest motiv a și întârziat să semneze cu FC Botoșani până acum. Pentru că discuțiile cu diverse formații nu s-au concretizat, acum a decis să răspundă afirmativ propunerii lui Valeriu Iftime, care și-a manifestat dorința de a-l readuce în Moldova ulterior despărțirii de Rapid.

Acum, patronul Botoșaniului a confirmat pentru Sport.ro că a discutat personal cu Hervin Ongenda și l-a făcut pe mijlocașul ”de buzunar” să spună ”da” ofertei sale și să accepte pentru a treia oară un contract, după experiențele din iulie 2018-ianuarie 2020 și septembrie 2020-ianuarie 2022.

• Ongenda a dat cel mai bun randament la formația din Botoșani, pentru care, în 108 apariții, a marcat de 13 ori și a oferit 13 pase decisive.

Hervin Ongenda revine la FC Botoșani!

Miercuri seară a avut loc discuția decisivă dintre Valeriu Iftime și francez, iar omul de afaceri i-a cerut președintelui clubului pe care îl conduce să înceapă procedura pentru întocmirea contractului, după ce jucătorul a decis să revină în Moldova. În zilele imediat următoare, Ongenda va ajunge în România și va începe pregătirea sub comanda lui Dan Alexa.

”Aseară am vorbit cu Ongenda, ne-am înțeles! Eu am încredere în copilul ăsta, iar dacă vine la mine, să mă ajute, poate să ajungă iar la un nivel bun. Fac tot ce ține de mine, dar depinde și de el. Am și nevoie de un număr 10 acum. Aseară și-a dat acordul să vină, astăzi nu am vorbit cu el.

I-am spus președintelui să facă actele, dar Ongenda le comunică (n.r. - datele) mai târziu, așa”, a spus Iftime pentru Sport.ro!

În vârstă de 28 de ani, Ongenda a evoluat pentru naționalele de juniori și tineret ale Franței, U16, U17, U18, U19 și U21, participând la Campionatele Europene U17 (2012) și U21 (2015).

Hervin Ongenda revine la FC Botoșani după o experiență de jumătate de an la Rapid

Înainte să semneze cu Rapid, francezul a fost legitimat la Apollon Limassol, unde a bifat 21 de apariții și a reușit să marcheze nouă goluri în aproximativ 1.600 de minute petrecute în echipamentul clubului din Cipru.

• 600.000 de euro este cota lui Hervin Ongenda conform Transfermarkt.

• 108 meciuri a jucat pentru FC Botoșani, având 13 goluri marcate și tot atâtea assisturi.

Crescut la juniorii lui PSG, francezul a debutat pentru echipa mare a parizienilor în 2012, bifând 11 meciuri pentru fosta formație a lui Messi și Neymar, pentru care a și înscris o dată, într-un meci cu Lorient.

În 2015, a jucat în toate meciurile parizienilor din International Champions Cup, contra lui Manchester Utd, Chelsea, Fiorentina și Benfica.

Ulterior, Ongenda a fost împrumutat la Bastia, iar în 2017 a fost transferat la Zwolle. După un sezon în Olanda a ajuns în Spania, la Real Murcia, pentru ca apoi să se transfere în România, la FC Botoșani. La clubul din Moldova a evoluat un an și jumătate, fiind apoi luat de Chievo, în Serie B, unde a jucat numai trei meciuri de campionat.