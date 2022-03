Răsturnare de situație! Gaz Metan Mediaș nu se mai retrage din Liga 1: „FRF și LPF nu ar fi vrut!”

Eric de Oliveira (36 ani) a anunțat că meciul Gazului cu Chindia Târgoviște, de duminică, de la 15:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro, va fi ultimul pe care medieșenii îl vor disputa în Liga 1, din cauza problemelor financiare. Așa că brazilianul i-a îndemnat pe fanii echipei să vină la stadion pentru a-și lua rămas bun de la clubul preferat.

Dar, aparent, tot emblematicul jucător al ardelenilor a anunțat că, până la urmă, Gaz Metan va duce până la capăt sezonul competițional, chiar dacă jucătorii nu sunt plătiți.

Eric: „E o rușine prin ce trecem!”

„Azi dimineaţă am primit vestea, acum s-a confirmat şi eram sigur de lucrul acesta pentru că FRF şi LPF nu ar fi vrut ca vreo echipă să se retragă. Din câte am înţeles, dacă o echipă se retrage, e mai dificil cu banii. E bine să termine campionatul Mediaş, dar nu avem siguranţa că nu va fi desfiinţată.

Cei de la echipă nu primesc nimic. Au fost plătiţi jucătorii când au fost viraţi banii de la primărie. Au fost plătiţi o lună, iar în plus furnizorii au primit şi ei banii. Am vorbit acum câteva zile cu un prieten de la Făgăraş care voia să trimită bani, să ajute. Am făcut un grătar. E destul de greu, dar trebuie să fim lângă copii. E o ruşine prin ce trecem. Trebuie să fim alături de copiii aceştia, care joacă la Mediaş”, a declarat Eric de Oliveira pentru looksport.

În urma depunctării, Gaz Metan Mediaș a ajuns „lanterna roșie” în Liga 1. Ardelenii ocupă ultimul loc în clasamet după 29 de etape, cu doar 10 puncte.

