Raspunsul dat de Andrei Cristea dupa ce a fost chemat sa lupte pentru TITLU in Liga 1: "Totul se decide in cateva zile!" Anuntul facut de club

Omul care a dat golul care a ruinat sansele FCSB-ului la titlu este dorit de Craiova.

Andrei Cristea este dorit de Craiova! Atacantul de 34 de ani care a mai jucat in Liga 1 la Bacau, Steaua, Poli Timisoara, Dinamo si Brasov evolueaza din 2016 la Poli Iasi, clubul pentru care a marcat cele mai multe goluri in cariera.

"Eu vreau sa multumesc clubului Universitatea Craiova si domnului Mihai Rotaru pentru interesul manifestat, este un club mare cu suporteri fantastici. Ideea e ca mai am un an de contract la Iasi, nu stiu cum se va solutiona situatia, se va decide totul zilele acestea.



Sunt magulit si de reactia oficialilor de la Iasi. Nu ascund faptul ca mi-au oferit inca un an de contract, adica pana in 2020. Conteaza foarte mult ca sunt apreciat in Copou, iubesc Iasiul ca si cum as fi nascut aici, iar acest oras va fi mereu casa mea. Si Flavius Stoican ma doreste foarte mult, mi-a spus-o clar, acest lucru conteaza enorm” a declarat Andrei Cristea pentru Gazeta.

Cei de la Iasi au anuntat insa ca nu au de gand sa-l lase pe Andrei Cristea sa plece in aceasta vara. Presedintele clubului, Adrian Ambrosie, a explicat decizia: “Andrei Cristea este simbolul echipei si el nu va pleca in alta parte. Oricum, mai are contract inca un an si va semna prelungirea pentru inca unul. Apoi, el va ramane in staff-ul echipei Politehnica Iasi. Unde va dori, in cel tehnic sau in cel administrativ” a spus Adrian Ambrosie, citat de Fanatik.