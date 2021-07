"Nu am telefonul la mine ca il sunam pe Mourinho!" :) Primele impresii ale lui Sapunaru dupa revenirea la Rapid

Fundasul a vorbit despre primele antrenamente sub comanda lui Mihai Iosif.

Cristian Sapunaru a debutat pentru Rapid in amicalul pierdut de giulesteni, cu 1-2, in fata celor de la Gaz Metan Medias. Fundasul de 37 de ani a fost introdus in repriza a doua de Mihai Iosif. Fostul jucator al lui Porto a declarat ca se simte bine din punct de vedere fizic, avand in vedere ca a efectuat doar 6 sedinte de pregatire.

"M-am intors acasa si vreau ca la sfarsitul campionatului sa fiu fericit. Am facut si antrenamente inainte, imi era sa nu ma rup. Avand in vedere ca am facut doar 6 antrenamente, sunt bine. Sunt antrenamente, meciuri de pregatire. In cantonamente stiti cum e, sa pregatesc formatiile, vedem cine poate sa joace, cine nu. Nu sunt nebun dupa banderola, sunt nebun sa joc fotbal.

La Rapid sunt copii destul de buni, i-ati vazut si anul trecut in Liga 2. Speram ca o sa explodeze anul asta in Liga 1", a declarat Cristian Sapunaru la finalul meciului.

Noul jucator al visiniilor a tinut sa ii ia aparea lui Mihai Iosif, dupa ce s-a vehiculat ca Rapidul ar avea nevoie de un nume mai sonor pe banca tehnica la revenirea in Liga 1, dupa 6 ani de pauza.

"Exista cineva care nu este impresionat de munca lui Mihai Iosif? A fost antrenor la copii si juniori, iubeste Rapidul de cand e mic, a venit la Rapid. Exista cineva in fotbalul mondial care sa nu fie contestat? Ii contesta pe Messi si pe Ronaldo. Nu am telefonul la mine ca il sunam pe Mourinho", a dezvaluit Sapunaru.