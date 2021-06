Razvan Burleanu a facut anuntul despre VAR! Cat va plati FRF pentru implementarea arbitrajului video in Liga 1

Federatia Romana de Fotbal va contribui cu 280 000 de euro pentru a aduce VAR-ul in Romania.

FRF, LPF si detinatorul de drepturi TV au ajuns la un acrod cu privire la suma pe care fiecare trebuie sa o achite pentru implementarea VAR in Romania. Astfel, presedintele Federatiei Romane de Fotbal a dezvaluit ca institutia pe care o conduce va trebui sa contribuie cu 280 000 de euro. Burleanu a oferit detalii si despre pregatirea arbitrilor, care va incepe din 5 iulie. Doar stimulatoarele oferite de cei care detin drepturile TV lipsesc, acestea urmand sa soseasca in tara zilele urmatoare.

"A fost aprobata contributia financiara a FRF pentru implementarea VAR in Romania, in cuantum de aproximativ 280 000 de euro. Contractul a fost agreat de cele trei parti semnatare, FRF, LPF si detinatorul de drepturi TV. Cele doua foruri sportive au semnat deja acest contract.

Asteptam maine sau poimaine semnarea contractului din partea detinatorului de drepturi de TV. Pregatirea arbitrilor ar trebui sa inceapa pe 5 iulie. Asteptam, in momentul de fata, venirea in Romania a simulatoarelor care urmeaza sa fie puse la dispozitie de detinatorul de drepturi TV", a declarat Razvan Burleanu, in cadrul unei conferinte de presa.