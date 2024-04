Atacantul kosovar, transferat la începutul acestui sezon de Dan Șucu și Victor Angelescu la Rapid pentru 600.000 de euro, a impresionat într-un timp foarte scurt în România și poate prinde un transfer spectaculos în străinătate.

Cu 18 goluri marcate pentru Rapid în campionat, Rrahmani a intrat în atenția celor de la Benfica Lisabona, dar și alte cluburi importante din străinătate au intrat deja ”pe fir”.

Potrivit Kosovar Football, germanii de la Werder Bremen au pus ochii pe atacantul de la Rapid, dar nu au început încă negocieril pentru transferul său.

Au făcut-o în schimb cehii de la Slavia Praga, care au și trimis o ofertă concretă pentru Rrahmani, considerată a fi ”prea mică” de Rapid, mai transmite sursa citată. Potrivit informațiilor apărute în Kosovo, Rapid ar solicita ”7-8 milioane de euro” în schimbul atacantului din Kosovo.

Și cota de piață a lui Rrahmani a crescut semnificativ după evoluțiile sale solide din campionatul României. Dacă în urmă cu nouă luni era evaluat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate, acum atacantul are o valoare de piață de 2,3 milioane de euro.

???? Albion Rrahmani might move to Werder Bremen in the #Bundesliga. Negotiations haven't started yet, but the Germans are very interested. ????????????

Slavia Prague has made an offer, but it falls short of Rapid Bucharest's asking price of 7-8 million euros. ????

???? @arlindsadiku89 pic.twitter.com/prjttBb0lB