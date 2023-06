Rapid a folosit doar două cuvinte pentru a-l descrie pe Gigi Becali. Comunicat oficial

Gigi Becali a mers în această dimineață la sediul LPF în tentativa de a schimba articolul din regulament care obligă cluburile să folosească un jucător U21 titular la toate meciurile din Liga 1.

Propunerea celor de la FCSB a fost supusă la vot, iar Gigi Becali nu a avut câștig de cauză: 7 cluburi au votat pentru, 7 împotrivă, iar două s-au abținut. Omul de afaceri a avut o reacție dură la adresa care nu i-au susținut inițiativa, numindu-i sclavi și trădători.

Becali a vorbit cel mai mult despre Dan Șucu, pe care l-a criticat dur pentru că nu a votat în favoarea solicitării sale. La câteva ore distanță, clubul Rapid a emis un comunicat oficial în care l-a numit "cowboy singuratic" pe Gigi Becali și și-a exprimat poziția referitoare la regula U21 aflată în vigoare.

"PRECIZĂRI PRIVIND POZIȚIA CLUBULUI VIZAVI DE "REGULA U21"

Rapid are mare încredere în tinerii jucători, asumându-și investiții substanțiale pe termen lung. Iar așa-numita “Regulă U21” este, în principiu, în condordanță cu această dorință. Bineînțeles, asta nu înseamnă că este și perfectă. Fotbalul profesionist trebuie să fie o afacere privată, iar investitorii să aibă posibilitatea de a identifica și, de ce nu, corecta anumite neajunsuri ale regulilor care îl guvernează.

De pildă, ne-am dori ca promovarea jucătorilor tineri să nu fie prevăzută în regulamente ca o constrângere, ci mai degrabă ca o facilitate. Per total, cluburile nu ar trebui să fie forțate să contribuie la viitorul echipei naționale, ci dimpotrivă, încurajate.

Astfel, așteptarea noastră este ca toți colegii din Liga 1 să fie deschiși în a promova cât mai mulți tineri talentați în rândurile echipei de seniori, iar aceste eforturi să fie susținute în egală măsură și de Federația Română de Fotbal, nu doar de investitorii privați. Spre exemplu, crearea unor sisteme de recompensare a celor care promovează constant jucători tineri în Liga 1 ar putea fi o soluție ceva mai bună decât instituirea unor constrângeri.

Însă astfel de schimbări vin în urma unor propuneri făcute din timp, în urma consultării specialiștilor și, nu în ultimul rând, colegilor din competiție. Nu putem fi de acord ca, în loc să schimbăm opinii și puncte de vedere, să ne rezumăm doar la a fi sau nu de acord cu propunerea unui cowboy singuratic. Care, de altfel, după ce nu a convins auditoriul, a plecat supărat și a început un monolog în fața presei, spunându-și oful cu privire la persoane care nici nu erau de față.

În final, arătăm că nu am fost surprinși nici de limbajul colorat al colegului de competiție, nici de dorința de a-și impune punctul de vedere cu orice preț. Din contră, surprinși am fi fost dacă am fi aflat de propunerile acestuia din timp, dacă am fi avut ocazia să dezbatem și să schimbăm idei. Pentru că, deși suntem în al treilea deceniu al secolului 21, încă suntem pregătiți să fim surprinși de normalitate. Normalitate pe care, însă, am văzut-o din partea colegilor care ne-au felicitat cu ocazia aniversării centenarului, ocazie cu care le mulțumim încă o dată", a transmis Rapid.

Gigi Becali: "Nenea Șucu, sclav. Se dă patron și deștept pe la televizor"

Pe un ton apăsat, iritat că planul nu i s-a materializat, Becali i-a făcut "sclavi" pe cei care nu au fost de acord cu propunerea sa.

„Eu am venit să văd cu ochii mei, să văd ce se întâmplă și cum. Atunci eram la pușcărie, când au votat de capul lor. Locul trei cu locul șapte, U21, au făcut ce au vrut, nu le-a contestat nimeni.

Am vrut să văd sclavii, dacă există. Și am vrut să văd cine sunt trădătorii și dacă sunt. Eu ce am vrut, nu am putut să realizez. Nu se poate rezolva. Prima dată au spus că propunem.. Le-am zis să spună spre înștiințare. Că nu îî propunem noi lui Burleanu, îi spunem", și-a început Becali tirada, în fața sediului Ligii Profesioniste de Fotbal.

Ulterior, Becali a oferit numele tuturor cluburilor care au votat împotriva propunerii sale.

"Am văzut sclavii... FC Steaua prima, e stăpân. Eu nu înduplec. Nu trebuie să explici cuiva dacă ai jucători tineri că îi bagi sau nu.

FC Universitatea Craiova? Stăpân! FC Voluntari zice nu.. sclav și trădător! Deci cine e stăpân acolo e sclav și trădător.

CFR Cluj e stăpân, a zis da. FC Botoșani, stăpân. Oțelul Galați, trădător și sclav. Sclavii au primit un telefon... ne dăm bine cu federația. Dinamo, sclavi. Iacob Vlad, sclav.. zice că nu. Vor să fie obligați. Craiova (Mititelu), stăpân. Le-am zis sclavilor în față, de 1.000 de ori plec cu Mititelu la război.

Petrolul, sclav. Hermannstadt, stăpân. UTA, sclav. Zice nu sunt de acord. U Cluj, sclav. Poli Iași, stăpân. FC Rapid, sclav. Nenea Șucu, sclav. Se dă patron și deștept pe la televizor”, a declarat Becali, marți, la sediul LPF.