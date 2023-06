Dan Șucu i-a dat replica lui Gigi Becali, după ce patronul FCSB l-a numit „sclav”

Patronul FCSB a avut ca principal scop strângerea de semnături pentru desființarea regulei U21, însă nu a strâns numărul necesar de semnături, motiv pentru care a plecat acasă.

La plecare, Becali s-a lansat într-un adevărat atac la adresa lui Dan Șucu (mai multe detalii AICI), pe care l-a numit „sclav” și l-a ironizat, susținând că „se dă deștept pe la televizor”.

„Nu voi comenta afirmațiile nimănui. Vă pot spune doar că o schimbare de regulamente, una importantă, trebuie discutată cu fiecare dintre noi, în parte. Așa ceva se negociază în avans, apoi se merge cu chestiunea respectivă la vot.

Ea trebuia discutată cu cluburile de cel care o inițiază, să vadă dacă au același punct de vedere. Altfel, când ajungi la vot te trezești că lumea nu are aceeași viziune”, a spus Dan Șucu, potrivit Prosport.

Gigi Becali, supărat pe rivalii din Superliga

Pe un ton apăsat, iritat că planul nu i s-a materializat, Becali i-a făcut "sclavi" pe cei care nu au fost de acord cu propunerea sa.

„Eu am venit să văd cu ochii mei, să văd ce se întâmplă și cum. Atunci eram la pușcărie, când au votat de capul lor. Locul trei cu locul șapte, U21, au făcut ce au vrut, nu le-a contestat nimeni.

Am vrut să văd sclavii, dacă există. Și am vrut să văd cine sunt trădătorii și dacă sunt. Eu ce am vrut, nu am putut să realizez. Nu se poate rezolva. Prima dată au spus că propunem.. Le-am zis să spună spre înștiințare. Că nu îî propunem noi lui Burleanu, îi spunem", și-a început Becali tirada, în fața sediului Ligii Profesioniste de Fotbal.

Am văzut sclavii... FC Steaua prima, e stăpân. Eu nu înduplec. Nu trebuie să explici cuiva dacă ai jucători tineri că îi bagi sau nu.

FC Universitatea Craiova? Stăpân! FC Voluntari zice nu.. sclav și trădător! Deci cine e stăpân acolo e sclav și trădător.

CFR Cluj e stăpân, a zis da. FC Botoșani, stăpân. Oțelul Galați, trădător și sclav. Sclavii au primit un telefon... ne dăm bine cu federația. Dinamo, sclavi. Iacob Vlad, sclav.. zice că nu. Vor să fie obligați. Craiova (Mititelu), stăpân. Le-am zis sclavilor în față, de 1.000 de ori plec cu Mititelu la război.

Petrolul, sclav. Hermannstadt, stăpân. UTA, sclav. Zice nu sunt de acord. U Cluj, sclav. Poli Iași, stăpân. FC Rapid, sclav. Nenea Șucu, sclav. Se dă patron și deștept pe la televizor”, a declarat Becali, marți, la sediul LPF.