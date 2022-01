"Putem lua cele 3 puncte cu FCSB!". Dinamoviștii sunt încrezători după primul meci din 2022

După meciul din Trivale, dinamoviștii au dat vina pe ghinion și pe greșelile arbitrului Marcel Bîrsan pentru al 11-lea eșec din 11 deplasări în acest sezon de Liga 1 și susțin că se vede o schimbare în urma numirii lui Flavius Stoican ca antrenor.

Alexandru Răuță: "Am mai bătut-o pe FCSB în Ștefan cel Mare, putem câștiga"

Pentru Dinamo urmează un nou meci complicat, derby-ul cu FCSB, programat duminică, 30 ianuarie, de la ora 20:00, pe stadionul din "Ștefan cel Mare", iar Alexandru Răuță (29 de ani) s-a arătat foarte optimist cu o săptămână înainte de joc.

"Eu spun că am dominat jocul în totaliate. Am luat două goluri, poate a fost și neșansă, dar jocul ne dă speranțe și suntem optimiști. Arbitrul i-a spus lui Matei că l-a împins pe fundașul central, dar am văzut după fazele și știam că n-a fost nimic. Se făcea 1-1, era altfel jocul, eu cred că puteam să și întoarcem scorul. La galbene nu comentez, sunt faze grele, dar când sunt faze clare, cum a fost cea a lui Matei, orice punct contează și nu ne permitem să mai fim furați pentru că nu e momentul potrivit.

Mister ne-a încurajat, ne-a spus s-o ținem pe aceeași linie, se vede o schimbare în joc, dar noi trebuie să adunăm puncte, nu contează cum jucăm. Nu e niciun jucător de neînlocuit, Deian s-a dus la mai bine, îi urăm succes și speram ca la meciul cu FCSB să fim noi cei învingători. Anul trecut i-am mai bătut în Ștefan cel Mare. E o încărcătură dublă, dar, dacă ne vom face jocul și vom fi determinați, eu spun că putem lua cele trei puncte", a spus Răuță.

În partida tur cu FCSB, Dinamo a suferit un eșec istoric, 0-6.

După 22 de meciuri, Dinamo ocupă locul 15 în Liga 1, penultimul, cu doar 12 puncte. "Câinii" au pierdut toate cele 11 partide jucate în deplasare în acest sezon.