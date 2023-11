"Câinii" și roș-albaștrii s-au confruntat pe Arena Națională în marele derby al Superligii României, în a 17-a etapă din sezonul regulat al primului eșalon. La capătul celor 90 de minute, FCSB a plecat cu toate cele trei puncte.

"Puteai scoate șutul lui Coman?" Ștefan Târnovanu a răspuns pe loc

Întrebat despre reușita lui Florinel Coman din lovitură liberă din repriza secundă, Ștefan Târnovanu nu crede ca ar fi putut să intercepteze balonul în cazul în care ar fi fost în locul lui Golubovic, portarul "câinilor roșii".

De asemenea, goalkeeper-ul FCSB-ului a precizat că golul winger-ului a fost "senzațional"

"Ne bucurăm că am deblocat jocul prin golul lui Florinel Coman și, până la urmă, pentru că am câștigat fără să primim gol. Avem cea mai bună apărare din campionat alături de Hermannstadt.

Ne doream să câștigăm. Cum, acest lucru este mai puțin important. Faptul că Dinamo este pe locul pe care este, acest lucru nu înseamnă că sunt atât de slabi. Au posesie foarte bună.

Noi în prima repriză că am avut cea mai slabă repriză din acest campionat. Terenul a fost foarte greu, se rupea, nu am putut să pasăm, nu am putut să avem viteză în circulația mingii. Au pus presiune, au făcut pressing, dar am câștigat.

(n.r. puteai scoate mingea trimisă de Florinel Coman din lovitură liberă?) Nu cred, nu. Eu zic că nu. A fost o execuție senzațională, am văzut pentru că eram în spatele mingii", a spus Ștefan Târnovanu după meci.

Dinamo - FCSB 0-1

După o primă repriză tăcută prin prisma evoluției celor două echipe, dar cu activitate în tribune, materiale pirotehnice, artificii, cântece, FCSB a dat lovitura în partea secundă, grație reușitei de excepție a lui Florinel Coman din lovitură liberă, din minutul 52.

În urma acestui rezultat, FCSB rămâne lider în campionat cu 37 de puncte, situându-se la cinci lungimi în fața locului secund ocupat de CFR Cluj. Roș-albaștrii au înregistrat, astfel, până acum, 11 victorii, patru rezultate de egalitate și două înfrângeri.

De cealaltă parte, Dinamo rămâne în subsolul clasamentului cu 10 puncte. Formația dirijată de Ovidiu Burcă a obținut până în clipa actuală doar două rezultate pozitive, patru remize și 11 eșecuri și se află la două puncte de ultimul loc ocupat de FC Botoșani.