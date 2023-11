Florinel Coman #1. Tare pe teren, tare și la declarații: a strecurat și o ironie pentru Dinamo 

Florinel Coman și-a arătat din nou clasa duminică seara, în Dinamo - FCSB 0-1. Brăileanul crescut la Academia Hagi a dovedit că e liderul lui FCSB pentru că în momentele delicate a reușit să facă diferența. Și nu oricum! A punctat în derby-ul de pe Arena Națională așa cum marii fotbaliști o fac: dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri perfect executată.

Florinel Coman #1

Început cu zece minute întârziere, din cauza reprogramării partidei Oţelul – Universitatea Craiova, partida dintre Dinamo şi FCSB a consemnat o ocazie a lui Olaru, în minutul 2. Amzăr a trimis mult peste poartă în minutul 32. Pe final de repriză, FCSB a cerut penalti la un contact în careu, între Bena şi Miculescu, dar arbitrul Iulian Călin nu a dat nimic.

După pauză, Olaru a ratat, trimiţând pe lângă poartă în minutul 47. În minutul 49 jucătorii au fost aproape de o încăierare generală, după un duel între Bena şi Şut, iar suporterii FCSB au aruncat cu petarde în grupul de fotbalişti aflat în careul dinamovist. Florinel Coman a deschis scorul în minutul 52, din lovitură liberă, şutând perfect şi învingându-l pe Golubovic.

Florinel Coman, reacție cu ștaif după Dinamo - FCSB 0-1

Coman a strecurat și o ironie pentru Dinamo: 'Așa trebuie să jucăm cu echipele mici". Iată ce a spus liderul din teren de la formația lui Elias Charalambous. „Un meci greu, un derby. Se dau lupte grele şi se cam uită de fotbal. E normal pentru că ambele echipe nu vor să piardă. Cred că în această seară dăruirea şi calitatea au făcut diferenţa.

Ne aşteptam ca Dinamo să facă un joc defensiv, dar asta este cu echipele mai mici trebuie să facem un joc poziţional. Au jucat bine şi ei, important este că am câştigat. Am văzut meciul lui CFR şi am vorbit între noi că nu trebuie să dăm cu piciorul acestei şanse. Ştiam că vom suferi azi, dar aşa e fotbalul. Ştiam că ne aşteaptă un meci foarte greu”, a declarat Florinel Coman, autorul golului în victoria obţinută de FCSB duminică, scor 1-0, cu Dinamo Bucureşti.

La finalul partidei de duminică seara, chiar și Ștefan Târnovanu, colegul lui Coman, a spus că n-ar fi putut apăra execuția din lovitură liberă.