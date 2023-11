"Câinii" și roș-albaștrii s-au confruntat pe Arena Națională în marele derby al Superligii României, în a 17-a etapă din sezonul regulat al primului eșalon din România. La capătul celor 90 de minute, FCSB a plecat cu toate cele trei puncte.

Reacția lui Elias Charalambous după Dinamo - FCSB

Elias Charalambous a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi pe care i-a felicitat pentru punctele obținute în urma derby-ului cu Dinamo București, dar și despre atmosfera generată de suporterii clubului din peluză.

"V-am spus că va fi un meci dificil, indiferent de poziția lui Dinamo în campionat. Am mai câștigat un meci care e important pentru noi. Ne ține pe primul loc. Dar acest meci e gata, mâine ne odihnim și după vedem ce se va mai întâmpla. E un campionat lung.

Vreau să le mulțumesc fanilor, au fost alături de noi, au fost minunați. Vreau să le mulțumesc tare mult.

Nu cred că a fost cea mai urâtă repriză pe care am făcut-o. Debutul partidelor e mereu greu. Pentru mine a fost bine, ok, am înscris un gol frumos prin Florinel și trebuie să luptăm pentru locul nostru, e un campionat lung așa cum am mai spus.

Găsim mereu lucruri pe care să le corectăm, dar după un asemenea meci cel mai important lucru sunt cele trei puncte. Ajută mult mental jucătorii. Sunt fericit pentru victorie. Victoria știu cu siguranță că ne va ajuta pe viitor.

Pentru mine Miculescu e un jucător care poate evolua pe toate cele trei poziții din față. Schimbările au ajutat mult echipa. Asta am vrut de la banca de rezerve. Să schimbe jocul", a spus Elias Charalambous după meci.

Dinamo - FCSB 0-1

După o primă repriză tăcută prin prisma evoluției celor două echipe, dar cu activitate în tribune, materiale pirotehnice, artificii, cântece, FCSB a dat lovitura în partea secundă, grație reușitei de excepție a lui Florinel Coman din lovitură liberă, din minutul 52.

În urma acestui rezultat, FCSB rămâne lider în campionat cu 37 de puncte, situându-se la cinci lungimi în fața locului secund ocupat de CFR Cluj. Roș-albaștrii au înregistrat, astfel, până acum, 11 victorii, patru rezultate de egalitate și două înfrângeri.

De cealaltă parte, Dinamo rămâne în subsolul clasamentului cu 10 puncte. Formația dirijată de Ovidiu Burcă a obținut până în clipa actuală doar două rezultate pozitive, patru remize și 11 eșecuri și se află la două puncte de ultimul loc ocupat de FC Botoșani.