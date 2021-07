Probleme mari la FC Argeș! Primăria amenință ca nu va plăti salariile: "Va fi greu să mai ia bani în acest an!"

FC Argeș nu a reușit să câștige nici măcar un punct în primele două etape, iar toată lumea este nemulțumită.

Primarul Cristian Gentea, care este și membru al Consiliului de Administrație al clubului este nemulțumit de situația echipei. Acesta a spus că, dacă echipa nu va arăta bine în meciul cu Gaz Metan Mediaș, nu se vor mai plăti salarii în acest an.

"Am fost și am vorbit cu toată lumea. Era normal să fie reproșuri. Mi-au reproșat suporterii mie că nu aduc jucători. Primarul aduce bani, nu jucători! Nu mi-a picat deloc bine.

M-am implicat personal să-i iau pe Ișfan și Pițian, iar ei sunt singurii care, într-adevăr, joacă ceva. Am avut o discuție destul de fermă. Deocamdată, postul antrenorilor nu e în pericol. Banii sunt în pericol! Fără victorie la Mediaș, va fi greu pentru ei să mai ia bani în acest an. N-o să mai merg la stadion, am alte lucruri de făcut la Pitești", a spus Cristian Gentea, pentru GSP.ro.

Același primar a avut un discurs dur, pe Facebook, imediat după înfrângerea cu UTA Arad: "Sunt foarte dezamăgit de prestația echipei noastre în seara aceasta! Am observat că am fost înjurat, jignit de câțiva dintre spectatori. De ce eu? Asta voi întreba mâine dimineață, la 8:30, când i-am chemat pe Jean Vlădoiu, Andrei Prepeliță, Mihăiță Ianovschi, Viorel Dumitrescu, Doru Toma și toți ceilalți, la stadion.

Am vazut că îmi reproșați că nu aduc jucători? Eu??? Păi, cei plătiți pentru asta, ce fac? Știți, domnilor care mă jigniți, că acum 3 zile nu erau bani pentru salarii și, cu toate astea, ieri am reușit să fac în așa fel încât toată lumea să aibă banii în cont? Știți că toți sponsorii (O'Mac, Mozzart, Hidro Gaz și mulți alții) sunt aduși de mine? Nu știți!

Atunci, de ce vă răzbunați pe mine? Cu ce am greșit? Mâine dimineață îi voi anunța pe toți că, fără o victorie și un joc în care să vedem o implicare totală la Mediaș, salariile nu vor mai fi plătite în acest an! Dacă Dinamo poate juca perfect, deși nu au primit salarii de 5 luni, de ce noi să nu putem??? Se pare că zicala românească «ești bun, ești luat de prost», mi se potrivește de minune...!"