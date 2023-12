Principala problemă cu care se confruntă Dinamo în viziunea lui Zeliko Kopic: "Nu e ușor să accepți"

Unicul gol al partidei a fost înscris de Dan Nistor (4), dintr-o minge aşezată de Daniel Popa, ambii foşti jucători la Dinamo.

Gazdele au dominat jocul şi şi-au creat ocazii de gol prin Dani Iglesias (7), Goncalo Gregorio (40 - bară, 87) şi Cătălin Ţîră (80), dar nu a reuşit să înscrie. U Cluj are un egal şi trei victorii (consecutive) în ultimele patru etape.

Dinamo şi-a prelungit seria fără victorie la 13 etape (trei egaluri, zece eşecuri), ultimele cinci însemnând tot atâtea înfrângeri.

Comentariul lui Zeljko Kopic după Dinamo - U Cluj 0-1

Antrenorul lui Dinamo a identificat problemele cu care s-a confruntat echipa în meciul cu U Cluj, meci în care "câinii roșii" și-au creat mai multe ocazii de a marca.

"Am avut niște șanse foarte bune în prima repriză. În repriza a doua, la fel, am avut o situație foarte importantă. Am încercat să fim cât mai ofensivi, am avut câteva situații de a înscrie. Acum, toată lumea este dezamăgită, desigur. Obiectivul nostru, înainte de meci, este să ieșim pe teren cu energie maximă, să punem presiune pe adversari. Am fost din ce în ce mai buni, am avut șansele noastre, dar nu am înscris.



Nu e ușor să accepți, după toate aceste situații, că nu am înscris… Sigur că atacul e o problemă. Dacă ai controlul în majoritatea meciurilor, dacă ai situații, normal că asta e problema. Săptămâna asta, trebuie să facem totul să pregătim următorul meci și să ne gândim să câștigăm. Nu putem să schimbăm ceva din punct de vedere fizic. Importantă e partea mentală. Vorbim, analizăm și facem tot ce ține de noi. Trebuie să acceptăm și să mergem mai departe. Pentru noi, fiecare meci e crucial în acest moment", a declarat tehnicianul croat, la finalul partidei.