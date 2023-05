Duminică seară, FCSB a pierdut meciul cu Farul Constanța, scor 2-3, din penultima etapa a playoff-ului Superligii și va încheia sezonul pentru a șaptea oară în ultimii opt ani pe locul secund în Superliga.

Deși clubul său a obținut un nou rezultat sub așteptări, în ciuda investițiilor, Gigi Becali face un pas în spate în privința retragerii și spune că nu are acceptul duhovnicului pentru a se retrage din fotbal.

Becali nu mai este convins că vrea să vândă FCSB

„Acum avem două soluții...nu sunt încă convins pe care s-o aleg...o să vedem. Ori tăiem și facem și dregem, ori mai riscăm, investim și să luăm campionatul la pas. Ori rămânem o echipă ca și până acum.

Nu am binecuvântare (n.r. - să vândă echipa). Am cerut binecuvântare să o vând și nu am binecuvântare de la duhovnic să o vând. Și atunci, nu o fac, deși nu știu dacă e benefică pentru mine echipa. Îmi afectează sănătatea, nu mai e ce a fost. Încerc să-mi mut mintea, să văd partea plină a paharului, că sunt pe locul 2 și joc în cupele europene, dar nu mai am puterea tinereții, ca să pot să duc emoția.

Și atunci, sunt două soluții: ori să elimini emoția, și atunci trebuie bag vreo 10 milioane...5-6 milioane, ca să iau campionatul la pas. Dar după, vine emoția din cupele europene...Nu știu, Dumnezeu o să mă lumineze. M-am legat de chestia asta și mă ține așa...fotbalul mă ține în lacăt și nu mă lasă să renunț. Ar trebui să renunț, dar, să vedem...ce semne îmi mai dă Dumnezeu”, a spus Gigi Becali, la o zi de la eșecul cu Farul Constanța.

VIDEO - Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a pierdut titlul

Farul a învins-o pe FCSB în trei din cele patru meciuri jucate în acest sezon, cu 3-1 (acasă) şi 3-2 (în deplasare) în sezonul regulat, iar acum cu 3-2. FCSB s-a impus în play-off cu 2-1.

FCSB, care venea după trei victorii consecutive în play-off, are asigurat locul al doilea.