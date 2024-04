Giuleștenii au rămas fără principal după ce conducerea a decis să-l demită pe Cristiano Bergodi, antrenorul italian care a înregistrat patru eșecuri consecutive cu Rapid în play-off-ul Superligii României.

Antrenor ideal pentru Rapid: ”Deosebit”

Lucian Sânmărtean, secundul lui Daniel Pancu la reprezentativa U21 a României, a vorbit despre situația de la Rapid și a specificat că Marius Șumudică ar fi varianta ideală pentru postul de principal la echipa din Giulești.

Fostul internațional a menționat că Șumi are o conexiune specială cu fanii rapidiști și că poate lăsa din orgoliu pentru a antrena echipa preferată, Rapid.

”Șumudică ce are de pierdut? Vine la echipa lui de suflet. Cred că Șumudică lasă din orice orgoliu. El are adaptabilitatea perfecta, este un profesor, un abil. Impactul pe care îl va avea, va fi unul deosebit. Relația pe care o are cu tribuna și se va face o atmosfera și mai specială decât până acum. Fiecare lasă de la fiecare.

Interesul este ca echipa să performeze cât mai bine, iar dacă asta se întampla sub «bagheta» lui Marius Șumudică, nu cred că îl va deranja pe Daniel Niculae”, a spus Lucian Sânmărtean, potrivit ProSport.

Marius Șumudică e liber de contract de la începutul lunii martie, după ce s-a despărțit de Gaziantep. Antrenorul a rezistat doar șase luni la cârma turcilor, moment în care a bifat 28 de apariții pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 1.32 puncte pe meci.

Rapid, în play-off

După ce și-a însemnat patru înfrângeri consecutive cu Cristiano Bergodi la cârmă, Rapid a obținut un rezultat de egalitate în derby-ul de foc cu FCSB, de pe Arena Națională, cu Bogdan Lobonț interimar, scor 2-2, în play-off.

Giuleștenii ocupă, așadar, locul cinci în clasament cu 29 de puncte, asta după ce la intrarea în play-off rapidiștii se situau pe a doua poziție, în coasta liderului FCSB.