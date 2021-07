Primul transfer din era Reghecampf! Un super-jucător este așteptat în Bănie

Laurențiu Reghecampf ar putea aduce un super-jucător la Craiova.

Alexandru Mitriță nu s-a adaptat la fotbalul din străinătate și este interesat de o revenire în România. Atacantul ar putea reveni la Craiova, împrumut, în speranța că își va reanma cariera, scrie Telekom Sport.

La conferința de prezentare, Laurențiu Reghecampf a făcut o referință către Mitriță, spunând că cei doi au colaborat în Arabia, la Al-Ahli. Mitriță a prins 30 de meciuri în Aeabia, pentru care a reușit 4 goluri.

"Relaţia dintre mine şi patron e o relaţie veche, suntem prieteni, am vorbit de foarte multe ori. Discutam mereu despre ceea ce se întâmplă la echipă. Când am antrenat în Arabia l-am avut şi pe Mitriţă la echipă, am discutat de foarte multe ori despre fotbal", a spus Laurenţiu Reghecampf la conferinţa de presă.

FCSB (1 meci/0 goluri), Drobeta Turnu-Severin (4/0), Al-Ahli (30/4), Pescara (37/2), New York City (49/18), Farul Constanța (51/7) și Universitatea Craiova (60/29) sunt echipele la care a evoluat Mitriță. Are 13 selecții și două goluri pentru Națională. A ajuns la Ney York City îm 2019, în schimbul a 8 milioane de euro. De la clubul american a fost împrumutat la Al-Ahli.