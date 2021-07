Primul schimb de jucători între Becali și Reghecampf! Anunțul finanțatorului FCSB: „Da, este adevărat!”

Becali a anunțat o nouă mutare în Liga 1.

Marți, Laurențiu Reghecampf a fost prezentat oficial ca noul antrenor al Universității Craiova, cu toate că luni bune s-a zvonit că acesta va reveni la FCSB. Chiar dacă nu e noul antrenor al roș-albaștrilor, Reghecampf a efectuat un schimb de jucători cu Becali. Mutarea a fost confirmată de omul de afaceri, care a anunțat că Burlacu și Mamut vor veni sub comanda lui Todoran, în timp ce Ionuț Vînă se va alătura oltenilor.

„Da, este adevărat. L-am dat pe Vînă. Vin Burlacu și Mamut de la Universitatea Craiova. Lui Ivan Mamut îi fac contract doi ani plus trei ani, am încredere mare în el. Iar lui Burlacu îi fac unu plus unu plus trei. Contract pe un an, apoi pe încă unu și dacă lucrurile merg bine, pe alți trei ani”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.

Ivan Mamut (24 ani) este atacant, al doilea pe care Gigi Becali îl transferă în această perioadă de mercato. În timp ce Andrei Burlacu (24 ani) este extremă.

Ionuț Vînă a fost transferat de la Viitorul Constanța, în 2019, în schimbul a 750. 000 de euro, dar nu a reușit să se impună la FCSB. Mijlocașul a bifat 64 de meciuri pentru roș-albaștri, în care a marcat două goluri și a oferit 4 pase de gol.