Acum, mijlocașul a rămas fără echipă și ar putea reveni curând în Superligă. S-a vorbit despre varianta unui transfer la Universitatea Cluj, următoarea adversară din campionat a lui Dinamo.

Ovidiu Burcă: ”Nu știu dacă ne-am potrivi”

Ovidiu Burcă, antrenorul ”câinilor”, a fost întrebat la conferința de presă despre posibilitatea ca Budescu să ajungă la gruparea ”roș-albă”. Tehnicianul nu a stat pe gânduri și a oferit un răspuns clar.

„Budescu a fost un jucător determinant la un moment dat, dar cred că fără să îi iau din valoarea lui ca jucător și ca om, pentru momentul la care suntem noi, nu știu dacă ne-am potrivi. Asta nu înseamnă că nu îl apreciez, dimpotrivă”, a spus Ovidiu Burcă, la conferința de presă.

În sezonul trecut al Superligii, Budescu a bifat 20 de prezenţe şi a reuşit să marcheze 3 goluri în tricoul echipei ploieştene, jucând, de asemenea, în toate cele trei partide din debutul actualei ediţii de campionat.

Constantin Budescu a mai evoluat în cariera sa la echipele Astra Giurgiu, FCSB, Al-Shabab, Damac FC şi FC Voluntari. Are, de asemenea, 14 prezenţe în tricoul echipei naţionale de fotbal a României.

VIDEO - Conferința de presă a lui Ovidiu Burcă

Constantin Budescu: "Am fost de atâtea ori rezervă. Am zis că e mai bine pentru mine să plec"

Constantin Budescu a transmis că și-ar fi dorit să joace mai mult la Petrolul, fiind, de altfel, și motivul pentru care a ales în urmă cu un an să semneze cu echipa de pe stadionul „Ilie Oană”.

„Le-am cerut chestia asta (n.r.- să rezilieze contractul). Nu am semnat încă. Eu aveam clauză că puteam pleca în orice perioadă de transfer. Am vorbit și am zis că e mai ok să ne strângem mâna.

Am fost de atâtea ori rezervă. Am zis că e mai bine pentru mine. S-a înțeles greșit aici. Probabil au zis că vin să joc câteva meciuri și apoi mă retrag. Nu am avut cine știe ce bani.

Pentru asta am venit (n.r. ca să ajute clubul), nu a fost cum mi-am dorit. Mi-am făcut treaba cu am putut. Nu am venit să joc patru meciuri și să mă retrag. Vreau să mai joc. Le urez succes în continuare. A fost un an frumos.

O vacanță, probabil. Nu am prins niciodată în perioada asta vacanță. Nu am discutat nimic cu nimeni. Nu o să discut săptămâna asta. Apoi vedem”, a spus Constantin Budescu, ieri, la Digisport.