După meciul cu FC Voluntari (0-2), de luni, Budescu s-a arătat foarte deranjat că a fost înlocuit în minutul 62 și a plecat direct la vestiare. Mijlocașul nu și-a ascuns nemulțumirea nici la interviul de după joc, spunând că este gata să plece dacă nu mai este dorit.

Constantin Budescu a plecat de la Petrolul

În cele din urmă, Budescu și-a reziliat contractul cu Petrolul, iar acum este un jucător liber. Mijlocașul anunța, ieri, că vrea să își ia o săptămână de vacanță înainte de a decide următorul club.

"FC Petrolul Ploiesti și jucătorul Constantin Budescu au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale.

Revenit în vara anului trecut la Petrolul, club la care își făcuse junioratul și evoluase până în 2011, Budescu (34 de ani) a bifat 20 de prezențe și 3 goluri marcate în tricoul echipei noastre pe parcursul stagiunii 2022-2023, jucând, de asemenea, în toate cele trei partide din debutul actualei ediții de campionat.

Mulțumim, Constantin Budescu, și mult succes în continuare!", a transmis Petrolul.

Constantin Budescu: "Am fost de atâtea ori rezervă. Am zis că e mai bine pentru mine să plec"

Constantin Budescu a transmis că și-ar fi dorit să joace mai mult la Petrolul, fiind, de altfel, și motivul pentru care a ales în urmă cu un an să semneze cu echipa de pe stadionul „Ilie Oană”.

„Le-am cerut chestia asta (n.r.- să rezilieze contractul). Nu am semnat încă. Eu aveam clauză că puteam pleca în orice perioadă de transfer. Am vorbit și am zis că e mai ok să ne strângem mâna.

Am fost de atâtea ori rezervă. Am zis că e mai bine pentru mine. S-a înțeles greșit aici. Probabil au zis că vin să joc câteva meciuri și apoi mă retrag. Nu am avut cine știe ce bani.

Pentru asta am venit (n.r. ca să ajute clubul), nu a fost cum mi-am dorit. Mi-am făcut treaba cu am putut. Nu am venit să joc patru meciuri și să mă retrag. Vreau să mai joc. Le urez succes în continuare. A fost un an frumos.

O vacanță, probabil. Nu am prins niciodată în perioada asta vacanță. Nu am discutat nimic cu nimeni. Nu o să discut săptămâna asta. Apoi vedem”, a spus Constantin Budescu, ieri, la Digisport.