Primul '11' al FCSB-ului in acest inceput de sezon valoreaza aproape 20 de milioane de euro! Cum arata echipa de NEINVINS a lui Toni Petrea

FCSB are un inceput perfect de sezon.

Echipa ros-albastra s-a impus in toate cele trei partide disputate pana acum, in Liga 1 si in preliminariile Europa League, cu scorul de 3-0. Adversari i-au fost Astra Giurgiu, Shirak si FC Viitorul.

In toate cele trei meciuri, FCSB a utilizat sistemul 4-3-3, in primul '11' regasindu-se aproximativ aceiasi jucatori. Cu o singura exceptie: fata de partidele cu Astra si Shirak, in meciul cu Viitorul, Olaru a fost inlocuit cu Morutan.

Echipa de start a FCSB-ului in noul sezon arata astfel: Vlad - Cretu, Miron, Cristea, Pantiru - Olaru, Popescu, Tanase - Man, Bus, Coman.

Cei 11 jucatori valoreaza, in total, 19,6 milioane de euro.

Dintre ei, cel mai in forma pare a fi Florin Tanase, care a inscris 3 dintre cele 9 goluri marcate pana acum de "ros-albastri", inscriind in fiecare meci.

Celelalte reusite au fost semnate de Olaru, Morutan, Man, Buziuc si Vina. Al 9-lea gol trecut in contul celor de la FCSB a fost marcat de Mladen, care a inscris in propria poarta, in meciul dintre FCSB si FC Viitorul.