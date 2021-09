Primele reacții ale lui Budescu după ce a debutat la FCSB, în victoria cu FCU Craiova: "Trebuie să ne vedem de treaba noastră!"

Constantin Budescu a debutat la FCSB, fiind introdus pe teren în minutul 77, în locul lui Claudiu Keșeru. La finalul partidei, mijlocașul a vorbit despre prestația sa, dar și a formației antrenată de Edi Iordănescu, explicând că jocul nu a fost unul strălucit, însă importante sunt cele trei puncte obținute.

"A fost foarte bine, pentru că am câștigat acest meci. E ok că am obținut cele trei puncte. Important este că ceea ce am făcut în seara asta că a fost bine. M-am antrenat în această vacanță, am avut o pauză destul de lungă, acum îmi revin, nu vreau să fac o prostie, nu vreau să risc.

O să încerc să ofer cât mai multe pase de gol și momente importante. Acum alergăm să recuperăm punctele pierdute. Important că am scos-o la capăt.

Am văzut că îmi spun și Spiderman, dar trebuie să ne vedem de treaba noastră, să obținem puncte și să ajungem cât mai sus.

Am apucat să lucrez cu Edi și îmi place ceea ce facem. Nu știu dacă a fost factorul determinant, dar a contat foarte mult.", a declarat Constantin Budescu.