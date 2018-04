Neymar, incert pentru Mondial! "Nu stiu cand va reveni" Principalul motiv de ingrijorare pentru jucatorul de 222 de milioane de euro

Unai Emery a vorbit despre situatia lui Neymar.

Antrenorul celor de la PSG, Unai Emery, nu este sigur de o recuperare a lui Neymar pana la inceperea Campionatului Mondial din vara acestui an.

Neymar s-a accidentat in luna februarie la un meci cu Marseille. Atacantul in varsta de 26 de ani se afla acum in Brazilia pentru recuperare, iar medicii i-au spus ca pe 17 mai isi va reveni in totalitate. Acesta va rata finalul de sezon cu PSG.

Potrivit L'Equipe, Emery a vorbit aseara despre situatia lui Neymar: "Depinde cum se va simti si cand va fi gata, se va intoarce. Cand? Nu stiu, chiar nu stiu cand o sa fie mai bine" , a spus Emery, care are sanse mari sa o paraseasca pe PSG la finalul sezonului.

PSG a castigat aseara cu scorul de 3-1 in fata celor de la Caen in Cupa Frantei. In acest sezon, Neymar a marcat 28 de goluri in toate competitiile.