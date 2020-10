Prima reactie a lui Olimpiu Morutan dupa ce a scapat de coronavirus! "Sunt nerabdator si increzator ca vom obtine o victorie!"

Olimpiu Morutan a scapat de coronavirus si poate sa revina in meciul cu Dinamo.

Fotbalistul a ratat atat partida cu Slovan Liberec din Europa League, cat si meciul cu Poli Iasi din campionat. El a primit rezultatul negativ la testarea pentru Covid-19 pe 1 octombrie si se pregateste acum pentru derby-ul din weekend.

Dupa ce a aflat ca a scapat de coronavirus, Morutan a postat pe contul sau de Instagram un mesaj pentru suporteri si pentru coechipieri.

"Ultima perioada de timp a fost una foarte dificila, plina de stres si emotii, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am depasit-o. In urma ultimei testari am iesit negativ la Covid-19 si de maine sunt apt sa incep pregatirile cu echipa.

Sambata ne asteapta un meci greu, dar sunt nerabdator sa ma alatur colegilor mei pe teren si sunt increzator ca vom da tot ce avem noi mai bun pentru a obtine o victorie.

Multumesc tuturor celor care ati fost alaturi de mine si mi-ati transmis ganduri bune! Aveti grija de voi si puneti sanatatea pe primul loc", a fost mesajul lui Olimpiu Morutan.

Un alt fotbalist de la FCSB care a scapat de Covid-19 la ultima testare este Iulian Cristea, doar 3 jucatorii fiind in continuare infectati cu noul virus.