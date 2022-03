Prepeliță, avertisment pentru Latovlevici: „Nu tolerez astfel de lucruri!” Ce spune despre evoluția echipei sale

La finalul partidei Andrei Prepeliță pus evoluția slabă a „elevilor” săi pe seama faptului că „au petrecut mai mult” după calificarea în playoff.

„Nu e tocmai confortabil să pierzi cu 3-0. Am vorbit înainte de meci cu ei. Ne-am dorit să ajungem aici, să înfruntăm doar echipe bune ale campionatului. Asta s-a întâmplat și astăzi. Îmi pare rău că în partea a doua a meciului am reușit să echilibrăm meciul și ne dădea speranțe așa dacă rămâneam 11 contra 11.

Ne-au lipsit și ceva jucători, care sunt de bază pentru noi. Am încercat să jucăm. Am schimbat sistemul după 20 de minute, am arătat mai bine, iar a doua repriză reușisem să echilibrăm lucrurile… Păcat, păcat că, până la urmă, se putea întâmpla orice la 1-0. Păcat că nu am reușit. A fost și eurofia asta, am jucat luni seara, am ajuns dimineața la 5 la Pitești. Probabil, unii dintre ei au mai sărbătorit…

A venit meciul repede. Le-am zis că trebuie să ne resetăm, să ne fixăm un alt obiectiv, acela de a menține acest loc 4 pe care am terminat, și că, dacă nu suntem la fel de uniți și determinați, nu avem cum să ne batem cu echipele din play-off”, a spus Andrei Prepeliță după meciul Universitatea Craiova - FC Argeș.

Latovlecivi risă sacțiuni drastice din partea clubului

„Da, sunt supărat. Normal că sunt supărat pe Latovlevici. Nu ai cum la nivelul ăsta, la vârsta asta și la experiența lui să faci așa ceva. Nu înțeleg, la experiența lui eu zic că, probabil, vom analiza mai bine și conducerea… Nu tolerez astfel de gesturi. Chiar dacă suntem prieteni, colegi, nu accept așa ceva.

E un duș rece după ce s-a întâmplat. Nu cred că luam gol, nu știu dacă dădeam, probabil că forțam pe final, făceam alte schimbări, trebuia să intre Balici și l-am băgat pe Mușat. Forțam și se putea întâmpla orice, dar nu era scorul ăsta de 3-0”, a mai spus Andrei Prepeliță.

Universitatea e neînvinsă de opt etape şi are şapte victorii consecutive, ultimele patru fără gol primit.

FC Argeş venea după şapte etape consecutive fără eşec, cinci victorii şi două egaluri.

În sezonul regulat, cele două echipe şi-au împărţit victoriile, Universitatea învingând cu 1-0 la Craiova, iar FC Argeş cu 3-2 la Piteşti.