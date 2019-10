Popa a revenit ca titular si a marcat: "Era normal sa mi se acorde o sansa!" Ce a vorbit cu Vintila: "Am discutat ca de la jucator la antrenor!"

Adi Popa a revenit la titular la FCSB si a reusit sa marcheze. "Motoreta" a marcat golul 2 al FCSB in victoria cu 4-0, reusita venita in chiar ultimul minut al primei reprize.

Popa spune ca a discutat cu antrenorul Vintila si considera ca era normal sa i acorde o sansa in acest meci avand in vedere ca a contribuit la golul victoriei in partida din etapa trecuta cu Chindia.

"Ne bucuram ca am castigat la o diferenta asa mare. Am dominat de la inceput pana la sfarsit. Cred ca e cea mai mare diferenta din acest campionat pentru noi. Am discutat cu domnul Vintila, normal, ca de la antrenor la jucator. Am intrat cu Chindia, consider ca am jucat bine, si era normal sa mi se acorde o sansa. Mi s-a acordat si cred ca mi-am facut treaba. Trebuie sa joc in fiecare meci si sa am si reusite, nu doar sa joc. Bineinteles, vor veni si meciuri in care nu voi juca bine", a declarat Adi Popa la finalul partidei.