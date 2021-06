Surpriza uriasa! Cu cine a semnat Alexa dupa ce a plecat de la Timisoara

Dan Alexa coboara un nivel si ajunge in liga a 3-a.

Antrenorul trecut pe la Rapid, Astra si Timisoara va pregati CSM Resita in noul sezon. Alexa a fost prezentat oficial astazi si are ca obiectiv impus de conducere promovarea imediata in B. CSM spera totusi la o schimbare de ultim moment care sa-i permita sa ramana in liga a doua, in ciuda faptului ca a retrogradat la finalul playout-ului din sezonul trecut.

Sezonul incepe in C pe 28 august, in timp ce liga a doua se reia pe 31 iulie.

Alexa, 41 de ani, le-a promovat in Liga 1 pe ACS Poli Timisoara, Rapid si Dunarea Calarasi. Anul trecut, a calificat-o pe ASU Poli in playoff-ul diviziei secunde.