EXCLUSIV | Motivul pentru care Sorin Ghionea si Petre Marin nu se gandesc sa antreneze FCSB. "E mai mare satisfactia aici decat in Liga 1!"

"UEFAntasticii" din 2006 au parteneriat cu Gica Hagi si pregatesc "viitoarele stele".

"Eu am licentele necesare ca sa antrenez la seniori, in primele ligi. Dar ma concentrez pe acest proiect, fac cu pasiunea aceasta munca cu juniorii. E o mare satisfactie sa vezi dezvoltarea frumoasa a copiilor si bucuria lor. Nu m-a contactat Gigi Becali, nu are rost sa discutam de asa ceva, pentru ca nu avea de ce sa ma contacteze. Avem mult de munca la juniori, suntem concentrati si implicati 100% in acest proiect.

Am o scoala de fotbal cu Petre Marin si cu antrenorul Gigel Gheorghe. Incercam, prin ceea ce facem, sa ii indrumam catre sport, in cadru organizat. Avem grupe bune si ne-am dori ca multi sa faca pasul catre fotbalul de performanta. Noi avem copii nascuti intre 2015 si 2007.

Speram sa vedem cat mai curand jucatori de la noi in Liga 1, pentru ca scoala noastra de fotbal are un parteneriat cu Academia Gheorghe Hagi. Noi punem temelia si apoi ajung intr-un cadru sanatos, organizat, profesionist. De acolo depinde numai de ei sa faca pasul spre marea performanta, in Liga 1 sau la echipe din strainatate.

Nu ma pozitionez de nicio parte in rivalitatea Steaua - FCSB. Nu vreau sa comentez prea mult ce spun cele doua parti. Cred ca fotbalul romanesc are nevoie, in primul rand, de liniste si de rezultate. Avem nevoie de calitate, avem nevoie de competitii puternice, avem nevoie de rezultate bune in cupele europene. Nu avem nevoie de echipe desfiintate, de cluburi si oameni care se cearta din diverse motive.

In cazul celor doua, dar si in general, important e sa se ajunga la un numitor comun, sa rezulte un proces constructiv. Din aceste 'mici probleme' cei care pierd sunt cluburile, fotbalistii si fanii. Unde e dezbinare si conflict, pierde toata lumea, mai ales ca la noi se vor rezultate rapid, cu orice pret. Daca investim in sport, la toate nivelurile, daca avem rabdare si daca lucram profesionist, atunci vom avea si rezultate. Altfel, ramanem cu rivalitatile si conflictele", a declarat Sorin Ghionea pentru PRO TV.

Ex-stoperul FCSB a fost completat de fostul coleg din defensiva "ros-albastrilor", Petre Marin, impreuna cu care detine Scoala de Fotbal New Stars (Viitoarele Stele). Acesta a explicat ca "nu o sa ma vedeti antrenand in Liga 1. Chiar nu imi doresc acest lucru. Daca voiam sa antrenez la seniori, eram de mult la o echipa. Nu ma intereseaza, nu ma atrage. Nu e vorba de presiune, dar noi avem un proiect prin care incercam sa invatam copiii ABC-ul fotbalistic. Poate ca antrenorii castiga mai multi bani la seniori, dar satisfactia e mult mai mare aici, la juniori".

15 ANI DE LA SEMIFINALA DE CUPA UEFA, NICIO SARBATOARE

Luna trecuta s-au implinit 15 ani de la meciul cu Middlesbrough, cand "ros-albastrii" au pierdut in mod dramatic calificarea in finala Cupei UEFA. "Noi, fostii jucatori de la Steaua, avem un grup al nostru, in care ne salutam, discutam, tinem legatura. Ne intalnim, ne facem urari de zilele de nastere. Nu s-a facut nicio sarbatoare anul acesta. Ce sa sarbatorim, ca am ajuns intr-o semifinala de cupa europeana? Era mai bine sa ajungem intr-o finala...

Oricum s-a spus ca am fost o dezamagire profunda si am fost criticati ca am pierdut acel meci si calificarea. Dar, cu trecerea anilor, vedem ca, de fapt, a fost o performanta notabila a fotbalului romanesc. In conditiile in care echipele considera acum o reusita majora daca ajung in grupele unei competitii europene. Cred ca va fi greu sa fie egalata prea curand acea semifinala de Cupa UEFA. As vrea sa fie egalata si depasita, dar, la nivelul actual, o sa fie cam greu”, a spus Ghionea.

"CALCULATORUL, TABLETA SI TELEFONUL, PRINCIPALII DUSMANI AI FOTBALULUI SI SPORTULUI ROMANESC"

Sorin Ghionea, Petre Marin si o grupa de juniori de la scoala lor de fotbal au participat la un eveniment ce popularizeaza dechiderea curtilor scolilor pentru toti membrii comunitatii din Sectorul 6, incepand cu data de 1 mai 2021. Cetatenii Sectorului 6 au acces liber pe terenurile de sport in aer liber si in spatiile de recreere din curtile unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, dupa terminarea orelor de curs.

Alaturi de acestia au participat si Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, mai multi consilieri locali, dar si Virgil Stanescu si mai multi fosti si viitori baschetbalisti, care au organizat mai multe meciuri de fotbal si de baschet in curtea Liceului Teoretic "Tudor Vladimirescu".

"Ne place ca la noi, in Sectorul 6, s-au deschis portile scolilor si copiii pot veni sa se joace. Baza performantei sta in selectii, in numarul mare de practicanti, si avem nevoie ca toti copii sa faca sport, nu numai fotbal, orice fel de miscare, ca sa fie sanatosi. Intotdeauna vom sprijini aceste initiative care pun la dispozitie infrastructura sportiva pentru a atrage copiii catre sport.

Avem si o grupa de initiere, cu copii foarte mici. Incercam sa ii facem pe copii sa stea cat mai putin in fata calculatorului. Calculatorul e dusmanul principal al fotbalului si al sportului romanesc. Sportul inseamna, in primul rand educatie, disciplina si sanatate, iar daca ajungi la nivel inalt, ai parte de o meserie frumoasa si de notorietate. Daca nu ajungi profesionist, macar esti sanatos si ai obiceiuri de viata bune", a declarat Sorin Ghionea.

"Sunt vremurile pe care le traim, sunt multe tentatii pentru copii si trebuie sa facem cumva sa ii scoatem din fata calculatorului, tabletei, telefonului. Exista fel de fel de aparate si aparatura, iar daca exagerezi cu folosirea lor, dauneaza in timp. Miscarea inseamna sanatate", a explicat si Petre Marin.