"Este posibil sa apara maine la echipa!" Bogdan Vintila a vorbit despre noile transferuri ale "ros-albastrilor"

FCSB o intalneste pe Chindia Targoviste sambata, de la ora 20:00.

Bogdan Vintila a sustinut o conferinta de presa premergatoare meciului cu Chindia Targoviste de sambata seara. Antrenorul a vorbit despre noile transferuri ale echipei, Adrian Petre si Andrei Miron. Vintila crede ca nu e nevoit sa schimbe sistemul de joc si ca Petre se poate adapta usor. Tehnicianul a spus si ca Andrei Miron e pregatit si poate evolua chiar impotriva Chindiei.

"Lotul a fost completat cu doi jucatori, Adi Petre si Andrei Miron, consider ca dau o consistenta lotului. Am fost buni, cu ei trebuie sa devenim si mai buni. Da, a jucat pana acum, Andrei Miron este pregatit din punct de vedere fizic, este posibil sa apara maine in echipa.

Petre este un atacant central, problema nu se este ca voi schimba sistemul de joc, pentru ca in toate sistemele de joc aveam atacanti centrali, Petre poate juca pe orice post, e un jucator inteligent care se poate adapta repede, desigur ca noi l-am luat ca atacant central.

Eu imi doresc sa castig maine, victoria este necesara, repet, pentru linistea noastra, dupa vedem ce vor face celelate echipe, nu-mi place sa ma uit in curtea altora. Am tot repetat de cand am venit, am avut un parcurs foarte bun, dar in acest moment nu avem eficienta, atat", a spus Vintila