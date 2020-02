Bogdan Vintila, frustrat si suparat dupa infrangerea cu Dinamo! Antrenorul stie de ce a pierdut derby-ul

Antrenorul FCSB a vorbit despre derby-ul pierdut contra lui Dinamo.

Bogdan Vintila spune ca este suparat si frustrat pentru ca stie ca echipa sa este mai buna, insa nu a resuit sa demonstreze asta si pe teren. De asemenea, tehnicianul FCSB e de parere ca eliminarea lui Cristea a fost decisiva pentru soarta meciului

"Cu fiecare meci noi devenim mult mai puternici. Si mental. si fizic, si din toate punctele de vedere. Cu clinceni am avut 18 suturi la poarta, dar n-a intrat. Cu Dinamo am avut suturi pe poarta, 8 daca nu ma insel. Nu e o scuza, dar e o observatie, cred eu, pertinenta: am pierdut cand am jucat in 10, si cu CFR si cu Dinamo. Toata lumea se ia de noi... Atat timp cat am avut efectivul complet, am reusit. Normal ca trebuia si in 10 sa facem fata, dar din punctul meu de vedere, atitudinea jucatorilor din a doua repriza, in 10 oameni, a fost extraodrinara cu Dinamo

Am avut un sentiment de frustare, de suparare, pentru ca stiam ca suntem mai buni, dar n-am putut s-o dovedim. Presiunea e constanta aici la aceasta echipa. Cred ca acum e presiunea mai mare, cand patronul a zis ca voi ramane la echipa pana la adanci batraneti", a spus Vintila la conferinta de presa de dinaintea meciului cu Chindia.

