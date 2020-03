Poate fi un adevarat DEZASTRU! FCSB, obligata sa castige titlul in sezonul viitor! Scenariul care ii provoaca lui Gigi Becali dauna TOTALA

FCSB e obligata castige titlul in sezonul viitor.

Echipa antrenata de Bogdan Vintila, FCSB, a ratat titlul in ultimele cinci sezoane consecutive, iar sezonul actual ar putea sa ii aduca un nou esec pe plan intern. Sezonul actual a fost amanant dupa doar 2 etape din play-off din cauza pandemiei coronavirusului, iar daca campionatul va fi inghetat, echipa lui Gigi Becali se va califica in turul 1 preliminar din Europa League.

De altfel, sezonul 2020-2021 va fi ultimul in care Romania va avea o singura echipa calificata direct in Europa League. Incepand cu sezonul 2021-2022, echipa care va reusi sa castige campionatul in Romania, va merge in preliminariile Champions League, iar echipele de pe locurile 2 si si castigatoarea Cupei se vor califica in UEFA Europa Conference League. In aceste conditii, FCSB va fi obligata sa castige titlul, pentru a intra o multime de bani in conturile lui Gigi Becali.