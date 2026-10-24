”Dubla” lui Rodrigo Martins și reușita lui Mario Ioniță au adus trei puncte importante pentru prahoveni, care rămân pe locul patru după această rundă. Moldovenii au marcat în minutul 65, prin Andrei Dumiter, dar n-au putut întoarce soarta partidei.

Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul Ploiești, a avut o intervenție la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE” în care a vorbit, printre altele, și despre obiectivul fixat pentru echipa sa în acest sezon.

Claudiu Tudor: ”Obiectivul? Salvarea de la retrogradare”

În ciuda startului bun de sezon, Petrolul își propune, mai întâi, salvarea de la retrogradare, iar apoi o clasare cât mai bună în campionat. În funcție de locul ocupat la finele stagiunii, prahovenii pot primi o sumă mai consistentă din drepturile TV.

„Vreau să fiu fără falsă modestie, în primul rând obiectivul e să ne salvăm de la retrogradare. Ăsta e primul lucru. Nu am lăsat acest obiectiv, după o victorie, două sau trei deja schimbăm obiectivul din mers. Primul obiectiv e să ne salvăm de la retrogradare, al doilea e să terminăm cât mai sus pentru că ne ajută foarte mult în buget și este un an dificil pentru noi.

Va fi un an bun, iar de la anul, cu siguranță, vom avea alte gânduri. Trebuie să trecem acest an cu bine, să avem continuitate, să ne așezăm din punct de vedere al bugetului și să stabilizăm clubul”, a spus Claudiu Tudor, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Petrolul, locul patru în Superliga României

Prahovenii sunt pe locul patru, cu 23 de puncte, la un singur punct distanță de locul cinci, ocupat de Universitatea Cluj. Petrolul se numără printre surprizele plăcute din acest debut de sezon, având în vedere problemele financiare cu care s-a confruntat clubul în ultima perioadă.

În runda următoare, Petrolul va juca pe teren propriu împotriva celor de la CFR Cluj, o altă echipă cu pretenții de play-off din Superliga României.