Petrescu s-a INFURIAT in timpul meciului si a vrut sa SCOATA echipa din teren! Scene INCREDIBILE! Reactie de ultima ora

Dan Petrescu n-a avut liniste in amicalul cu Emelec, castigat de CFR cu 3-2. A fost ultimul test al campioanei in cantonamentul din Spania.

Petrescu s-a enervat rau in partea a doua a meciului, la 2-1 pentru CFR, dupa ce Paun a fost eliminat. Emelec a marcat imediat, iar Petrescu a vrut sa scoata echipa din teren.

"Am vrut sa stau calm, dar pana la urma am reusit sa ma enervez si azi. Aveam dubii despre arbitru, poate face alte lucruri, ca in alte cantonamente. Faza a fost asa de clara... m-a mirat, a vazut toata lumea in afara de el. N-a vazut ce trebuia sa vada. Mi-a zis sa il schimb pe Paun, adica sa scot cel mai bun jucator de pe teren ca ii da rosu. Pai tu trebuie sa dai rosu la celalalt, nu la noi. M-a enervat. Jucatorii m-au determinat sa raman in teren. Era pacat sa pierdem meciuk. Ne doream sa castigam astazi pentru moral, indiferent ca e amical", a spus Petrescu.