Pe loc de play-off, Nae Constantin nu se grăbește: „Mai e mult până acolo!” Care este, de fapt, obiectivul Petrolului Ploiești

Nae Constantin a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că obiectivul Petrolului Ploiești este salvarea de la retrogradare, fiind o echipă proaspăt promovată în primul eșalon al fotbalului din România.

„Meciul nu a fost ușor. Am suferit în multe momente. Am arătat caracter, am arătat ca o echipă care știe să scoată maximum din fiecare fază. Sunt bucuros pentru cele trei puncte.

Nu aș vrea să discutăm de play-off. Clasamentul este conjunctural. Mai e mult până în play-off, obiectivul nostru este salvarea de la retrogradare.

Azi am obținut trei puncte, cu șansă, dar am arătat bine și asta mă bucură. Orice rezultat pozitiv îți dă moral, încredere. Noi am suferit din cauza asta. Cu un joc nu foarte spectaculos am reușit să luăm trei puncte.

Grozav are trei goluri în ultimele trei meciuri și mult efort depus pentru a ajuta echipa. Sper să o țină așa și să fie sănătos.

Intrăm pe teren și încercăm să scoatem maximum. Sunt sigur că vom fi sprijiniți de multă lume la meciul următor și îmi doresc să îi facem fericiți”, au fost cuvintele lui Nae Constantin după meci.

În următoarea partidă, Petrolul Ploiești se va întâlni cu UTA Arad pe Stadionul "Ilie Oană". Meciul va putea fi urmărit sâmbătă, 5 noiembrie, de la ora 18:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro!