Patronul Rapidului rupe tăcerea! Face un anunț important după înfrângerea cu oltenii

Din articol Incă un transfer

Rapid a pierdut prima partidă a sezonului, 1-2, cu CSU Craiova.

Formația giuleșteană a avut un start foarte bun de sezon, dar inevitabil a venit și primul pas greșit, pe teren propriu, cu CSU Craiova. Patronul Rapidului anunță că echipa sa e pregătită să treacă peste acest eșec, iar în zilele următoare urmează să mai fie parafat un transfer.

"Cum am văzut noi, în momentul în care joci cu un om în minus, e greu. Craiova este o echipă bună, s-a văzut asta. Acolo s-a rupt pentru noi. Nu am ce să-i reproşez lui Belu, sincer nu mi se pare primul de galben, dar nu stăm acum la detalii, se întâmplă.

A făcut meciuri foarte bune Belu, iar acum a făcut o imprudenţă. Probabil că puteam să câştigăm. Tactic, am dominat prima repriză, am dat şi gol, am avut o ocazie mare. E frustrant să iei goluri în minutele 84 şi 92, dar asta este. Eu nu vorbesc despre arbitraj şi nu îmi place să comentez.

Am spus doar ce mi s-a părut. Nu ne-am făcut calcule câte puncte facem în primele şapte etape, dar e clar că suntem pe plus. Rezultatele au fost o surpriză plăcută pentru toţi cei din club", a spus Victor Angelescu, pentru telekomsport.

Incă un transfer

"99% mai vine un jucător săptămâna viitoare. Deja ne-am înţeles cu el şi probabil că va fi ultimul. Posibil să vină şi al doilea, dar nu cred. Obiectivul este de a rămâne în prima ligă. Suntem bine unde suntem", a mai spus patronul Rapidului.