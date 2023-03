Iosif Rotariu, fostul mare mijlocaș al naționalei României, mizează pe unul dintre fotbaliștii care pot deveni piloni determinanți în reconstrucția primei reprezentative.

Omul care l-a marcat pe Diego Maradona la Coppa del Mondo a jucat în carieră și fundaș stânga, dar și în linia de mijloc, compartiment în care era un adevărat om-orchestră.

Pariul lui Iosif Rotariu: "Tudor Băluță era la un nivel foarte înalt dacă nu se accidenta"

Primul căpitan străin din istoria lui Galatasaray Istanbul vorbește la superlativ despre unul dintre componenții liderului Farului Constanța.

"Eu sunt optimist că fotbalul românesc poate crește, mă uit la aproape toate meciurile din Liga 1. Mă bucur că unii jucători revin la forma de altădată. Tudor Băluță era la un nivel foarte înalt dacă nu se accidenta.

Tudor Băluță mi-a plăcut la nebunie, încet-încet începe să revină la forma la care a fost, plus că e mai matur acum. Într-un an va deveni un jucător esențial pentru echipa națională. E clar meritul lui Gică Hagi. Băluță are calități de fotbalist de națională.

Hagi îi vede, îi discilinează, îi antrenează foarte bine, muncește! Disciplina de multe ori criteriul care lipsește mult în România. Hagi și Dan Petrescu știu că disciplina e esențială pentru performanță. Peste tot trebuie disciplină pentru performanță", a declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

Tudor Băluță a strâns nouă selecții în națională

Produs al Academiei Hagi, Tudor Băluță a mai evoluat în carieră pentru cluburile Brighton (Anglia, Premier League), ADO Den Haag și Dinamo Kiev. Tudor Băluță are nouă selecții la naționala de seniori a României și este semifinalist al Campionatului European U21 din 2019.

În acest sezon mijlocașul în vârstă de 23 de ani a jucat pentru liderul Superligii 24 de meciuri și a înscris trei goluri. Băluță a oferit trei pase decisive.