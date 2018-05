"Parca au minge de rugby, mai bine ma uit la Romanii au Talent!" CFR si Steaua, facute PRAF dupa derby

Sorin Cartu critica modul in care au jucat atat Steaua, cat si CFR Cluj in derby-ul din weekend trecut.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Cartu e ironic si spune ca niciuna dintre cele doua echipe nu s-a ridicat la nivelul unui derby de o asemenea importanta.

"Urat! URAT! Parca se joaca cu mingea de rugby! Pana o pun jos, pana o preiau, numai cu capul... unul nu vezi ca are o preocupare sa dezvolte jocul. Mai bine ma uit la Romanii au Talent. Suntem in 2018, avem civilizatia la noi in casa, avem telecomanda. Te duci intr-o alta parte, unde te poti relaxa", a spus Cartu la SPT FM.