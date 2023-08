În rândurile de mai jos, vorbim despre Rapid și despre respectul pe care i-l poartă lui „Pancone” fanii lui Beșiktaș.

N-ai reușit să ajungi la sărbătoarea de Centenar a Rapidului, erai în cantonament cu naționala U21, dar probabil ai văzut părți din spectacol...

Sărbătoarea a fost extraordinară, am văzut imagini. Așa cum trebuie să fie. Îmi pare rău că nu am putut să fiu prezent. Oricum, pot spune că totul evoulează spre bine la Rapid.

Se poate realiza un obiectiv mai mare?

E posibil, sunt investiții, salariile sunt mari. Eu am mai spus-o, atunci când am câștigat campionatul după 32 de ani, cu nea Mircea antrenor (n.r. - Lucescu sr.), a fost greu, dar prima chestie care s-a realizat a fost faptul că parcul auto de la Pro Rapid rivaliza cu parcul auto din Ghencea. Acum nu știu dacă rivalizează, dar ușor-ușor se apropie. Mă refer la salarii. Când Rapid va avea salariile de la FCSB, de la CFR, de la Craiova, atunci poate spera în mod obiectiv la câștigarea campionatului. Bineințeles că se poate întâmpa și cu un buget mai mic, dar nu va fi ceva de durată.

Cum a făcut-o Hagi, cu un buget mai mic...

Da, dar e altă situație. Ce face Gică acolo, nu poți să faci niciodată la Giulești.

Ai fost și tu pe lista de antrenori după plecarea lui Mutu, nu?

M-au sunat, dar nu aveam cum să mă duc, pentru că nu am încă licența pro. Și totul e mult mai strict în momentul de față. Ai văzut cum stau Croitoru și Poenaru, săracii, pe bancă, fără să dea indicații sau vorbesc foarte puțin.

„Ce s-a întâmplat cu Mutu vezi foarte rar la o echipă importantă!”

Ai fi plecat de la Rapid cu nici o săptămână înainte de începerea campionatului?

E greu, nu știm ce s-a întâmplat acolo. Trebuie să-l întrebați pe Adi, să întrebați conducătorii Rapidului, pentru că sunt lucruri care se întâmplă foarte-foarte rar la o echipă cu pretenții, să-ți plece antrenorul cu o săptămână înainte de a începe campionatul. Eu prin România nu prea îmi aduc aminte, la FCSB, Craiova, CFR, la echipe importante. A, dat afară e altceva. Să te dea ptronul afară după două etape, cum s-a întâmplat acum la Craiova. E foarte greu și pentru Bergodi acum. Unii înțeleg situația Rapidului, alții, mai puțin răbdători, nu prea o înțeleg.

Ai mai fost prin Turcia? Te mai recunoaște lumea pe la Istanbul?

În Turcia nu are cum să nu mă recunoască lumea. Am reușit lucruri importante acolo, m-ar recunoaște și peste 100 de ani, sunt sigur. E altă cultură. Am fost la un derby cu Fenerbahce și am avut parte de o primire călduroasă.

Ai vândut mănușile cu care ai apărat acele penalty-uri pentru Beșiktaș...

Nu le-am vândut, le-am donat.

Știam că le-ai vândut ca să donezi banii pentru victimele cutremurului.A plătit 25.000 de euro un vicepreședinte de la Beșiktaș pentru a le pune în muzeu, iar banii s-au dus la sinistrați. Ei au vrut să pornească o licitație de la 100.000 de euro, dar le-am spus că nu mă interesează nicio sumă și că vreau doar ca mănușile să fie în muzeu. Fiind cineva de la Beșiktaș, care le-a donat muzeului, am fost de acord. Dacă nu, le țineam și le donam eu personal.

Tricoul cu care ai apărat îl mai ai?

Nu, tricoul i l-am dat de atunci președintelui clubuui din acea periodă, care a devenit între timp președintele federației, Yıldırım Demirören.

VIDEO Cristiano Bergodi, după meciul cu FC Voluntari